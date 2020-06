Chinatimes: Ryzen Vermeer a Radeon Navi 2X očekávejme v říjnu

Jde především o zprávu serveru Chinatimes , která mluví o tom, že desktopové procesory AMD Ryzen 4000 generace Vermeer přijdou po boku s grafickými čipy Radeon RX RDNA 2 v říjnu, respektive v první části posledního kvartálu. Z toho není zrovna jasné, zda by mělo jít jen o představení těchto produktů, anebo rovnou o vypuštění na trh, ovšem my tu máme i starší informaci přímo od AMD, která říká, že velké Navi dorazí na trh ještě před novými konzolemi.







Můžeme si tak trošku zaspekulovat o tom, že AMD může mít v hledáčku letošní náhradní Computex, který proběhne ve velice příhodný termín, a to mezi 28. a 30. září. A i když jsme se dříve dozvěděli, že velké PC firmy nemají mít o tento odložený veletrh valný zájem, ve světle novějších informací by právě mohlo jít o velice vhodnou příležitost pro představení nových procesorů a grafických karet.

AMD si má přitom na 7. července chystat vypuštění nových procesorů Matisse Refresh a pokud se tak stane, bude zřejmé, že chce pokračovat s využitím sedmých dnů v měsíci pro uvádění nových 7nm produktů na trh, jako se stalo už v několika případech. Čili pak není od věci předpokládat i to, že firma bude i s Vermeer a Navi 2X cílit na takové datum, čili pravděpodobně na 7. října. Ale to si povíme až za necelé čtyři měsíce.

Zdánlivě nám však v tom může trošku haprovat právě představení procesorů Matisse Refresh, které by před sebou měly jen pouhý kvartál, než by je nahradily Vermeer. Ovšem s plnohodnotným ročním cyklem stejně počítat nelze, zadruhé pak ani nejde o zásadní produkty, jen o vylepšení starých (vyšší takty) a zatřetí, AMD stejně s nástupem nových procesorů nestahuje ty staré z trhu. Spíše je odsouvá na vedlejší kolej a zlevňuje úměrně tomu, co nabízí vedle staré generace a přesně to očekáváme i od Matisse, přičemž jejich Refresh přichází především jako reakce na nové Comet Lake-S od Intelu.

Nejnovější informace týkající se herních GeForce Ampere pak také naznačují, že tyto karty na sebe nenechají dlouho čekat a ve skutečnosti by mohly dorazit ještě dříve než Navi 2X. Čili NVIDIA by se mohla pochlapit a vyslat je na trh akorát dva roky po generaci Turing, čili v průběhu srpna na Gamescomu 2020. V takovém případě by pak právě NVIDIA mohla náhradní Computex z větší části ignorovat a sledovat reakci firmy AMD.

Tak uvidíme, zda se nám to vyplní.

Ceny souvisejících / podobných produktů: