Čína se chystá výrazně rozšířit výrobu 14nm čipů, budou i lepší procesy?

Čínští výrobci čipů to aktuálně nemají lehké a především tamní největší firma Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), která už se dříve stala terčem amerických sankcí , kvůli nimž nemůže spolupracovat s americkými společnostmi. Dříve se tak mohla chlubit i 7nm procesem zvaným N+1 , ale kdo ví, v jakém stavu je výroba v této firmě nyní, když ta nemá přístup k moderním nástrojům a technologiím, čili produktům především amerických společností. Jisté je jen to, že 7nm proces nehraje žádnou významnou roli v produkci firmy SMIC a sám se také hodí spíše pro výrobu malých a úsporných čipů.

SMIC nám také v poslední finanční zprávě ukazuje, jaké je její aktuální technologické portfolio. Právě z těchto dat se dozvídáme, že 7nm výroba tu v podstatě neexistuje a také se ukázalo, že podíl nejmodernějších 14/28nm procesů se v posledních dvou kvartálech namísto zvyšování značně snížil, zatím co se rozšířila výroba 55/65nm technologiemi. Mohl by to tak být i přímý důsledek zařazení firmy SMIC na černou listinu USA , o čemž jsme se dozvěděli loni na konci září, čili akorát před posledním kvartálem, v němž výroba nejmodernějšími procesy ve SMIC tak prudce klesla.