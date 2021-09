Counterpoint: zdražení výroby v TSMC se dotkne prakticky všeho

Zvýšení cen výroby v TSMC už bylo potvrzeno a také také jsme se později dozvěděli, že přinejmenším Apple coby největší zákazník firmy TSMC se pětinového nárůstu cen obávat nemusí. Apple by měl platit jen o 3 procenta navíc a dalo by se předpokládat, že ani firmy jako AMD, Qualcomm či jiní velcí a dlouhodobí zákazníci TSMC nemusí počítat s rovnou 20 procenty, ale uvidíme, třeba se i v jejich případě dozvíme nějaké podrobnosti.

A samozřejmě to není pouze TSMC, kdo zdražuje výrobu čipů. Ke stejnému kroku se už také odhodlaly firmy jako Samsung, GlobalFoundries, SMIC či UMC, což nám tak spolu s TSCM pokrývá prvních pět největších firem se součtem podílů téměř 89 %. Už z toho je jasné, že zdražení se musí dotknout prakticky veškeré elektroniky a je otázka, co přinese růst cen právě u TSMC, které samo ovládá 53 % trhu, přičemž zmíněné až 20% zdražení se má teprve projevit na ceně waferů dodaných ke konci tohoto roku.

Dle společnosti Counterpoint zabývající se průzkumem trhu lze očekávat zdražení zvláště mobilních telefonů, stejně jako veškeré spotřební elektroniky a hardwaru. Analytici dokonce tvrdí, že mnozí zákazníci budou kvůli tomu nuceni snížit svůj standard, čili kupovat levnější hardware než doposud.





Z grafu se dozvíme, že pokud by všichni dodavatelé čipů plně promítli zvýšení výrobních cen čipů do svých vlastních cen za hardware dodávaný výrobcům telefonů, pak by BOM (cena za veškeré součástky/materiál) vzrostla o 12 až 16 % v případě hi-end až low-end modelů telefonů. Lze také pracovat s tím, že zvýšení cen se do BOM promítne jen asi z poloviny, ale to je dle zdroje až příliš optimistický scénář, a to zvláště v případě začátku příštího roku.

Očekává se totiž, že růst cen vyrobených čipů bude mezi lety 2020 a 2022 alespoň 30%, ostatně dobře víme, že samotné TSMC už jednou zdražovalo a Counterpoint také tvrdí, že marže v dodavatelském řetězci jsou už nyní spíše nízké, a tak do nich nepůjde zakrojit. Lze tak předpokládat, že se zdražení výroby čipů už plně či téměř plně projeví na nákladech OEM výrobců.

Zvýšená BOM cena může navíc značně ovlivnit doporučené ceny samotných produktů, které tak nakonec nemusí zdražit "jen" o 12 až 16 %, ale spíše mnohem výrazněji, takže v příštím roce bychom si mohli kupovat elektroniku dražší přibližně o čtvrtinu, ale to lze zatím brát jen jako varování než jako hotovou věc.

Výrobci čipů dnes už dávno jednou na doraz a nemají žádné volné kapacity, což je stav, který by mohly vyřešit spíše až nové továrny a pokud to tak skutečně dopadne a poptávka se do jejich zprovoznění nesníží, můžeme vyhlížet 2022 jako rok přetrvávajícího nedostatku.

Ceny souvisejících / podobných produktů: