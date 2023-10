Další testy Snapdragonu 8 Gen3: v MT se blíží Applu A17 Pro, v ST je daleko vzadu

S procesoremjsme se na stránkách SHW už setkali . Tato novinka by měla přinést výkonné jádro ARM Cortex-X4 a konfiguraci 1+5+2 nebo 1+2+3+2. Poslední únik hovoří spíše o té první a podle testu v benchmarku Geekbench 6.1.0 tu máme extra výkonné jádro X4 na frekvenci 3,19 GHz, výkonná jádra A7xx s 2,96 GHz a úsporná A5xx pak mají běžet na frekvenci 2,27 GHz. Zvláštní je, že benchmark hovoří o architektuře ARMv8, když nová jádra by už měla být na AMRv9 . Tento test ukázal jednovláknový výkon ve výši 2213 bodů, resp. vícevláknový se 7048 body. Pokud uděláme průměr s předchozími uniklými benchmarky tohoto procesoru, lze očekávat asia zhruba

Pokud se ale podíváme na již představený Apple A17 Pro, tak tam má nakousnuté jablko cca 2880-2900 bodů, takže zhruba 25±5% náskok. V jednovláknovém výkonu je tak Apple doslova nedostižným králem a nestačí na něj ani nejnovější Cortex-X4. Ostatně ani není divu, když Snapdragon běží na cca 3,2 GHz, zatímco Apple vytáhl frekvenci výkonných jader až na 3,77 GHz.

Ve vícevláknovém testu to už pro Apple až tak dobře nevypadá, tam se nové iPhony pohybují okolo 7140-7170 bodů, takže mají zhruba 2% náskok proti novému Snapdragonu. Zde ještě připomeňme, že nové iPhony 15 Pro nyní trpí na přehřívání , které uznal i samotný Apple. Obvykle za to může instalace nových aplikací po spuštění, což je výpočetně hodně náročná operace, nicméně dle firmy za to mohou i některé aplikace, které si s novými telefony nerozumí (zejména Instagram a Uber), nicméně přiznává i to, že je v novém systému bug, který bude potřeba opravit.