Máme za sebou další čtvrtletí společnosti Apple a s tím i zveřejňování finančních výsledků. Nás zajímá především to, jak populární jsou jednotlivé kategorie. Apple je stále do značné míry závislý na prodejích iPhonů, nicméně postupně se mu daří se této závislosti zbavovat. Ideální by pochopitelně pro firmu bylo, kdyby se tak dělo nárůstem ostatních kategorií a ne pádem prodejů iPhonů, letos se ale o to přičinily oba faktory.



iPhony. Už nedávno jsme vás informovali o tom, že propad jejich prodejů se předpokládá Celá firma měla příjmy ve výši 90,75 mld. USD, což je meziročně pád o 4,3 %. V oblasti čistého zisku byl pád o trochu menší, a to o 2,2 % na 23,64 mld. USD. To znamená opravdu dost vysokou čistou marži 26,1 %. Jak už bylo řečeno výše, firmě rozhodně nedělaly radost. Už nedávno jsme vás informovali o tom, že propad jejich prodejů se předpokládá okolo 10 % v počtu kusů a podobně to vypadá i z finančního hlediska. iPhony přinesly do Applu 45,96 mld. USD, což je pád o 10,5 %. Chytré telefony dělají 50,6 % příjmů nakousnutého jablka.

Macy byly tentokrát na pozitivní straně a s příjmy 7,45 mld. USD zaznamenaly mírný 3,9% nárůst. Špatná čísla moc nepřekvapí u tabletů iPad, které se v poslední době nedočkaly mnoha novinek. To by se ale mělo změnit 7. května, kdy se bude konat wearables a Home si nevedly příliš dobře se 7,91 mld. USD, což byl pád o 9,6 %. byly tentokrát na pozitivní straně a s příjmy 7,45 mld. USD zaznamenaly mírný 3,9% nárůst. Špatná čísla moc nepřekvapí u tabletů, které se v poslední době nedočkaly mnoha novinek. To by se ale mělo změnit 7. května, kdy se bude konat keynote Let Loose , na které má dojít k představení spousty nových modelů (např. velký 12,9" iPad Air, nové iPady Pro s OLED displejem a možná i procesorem M4 s důrazem na AI). Pro tentokrát ale přinesly do pokladničky Applu jen 5,56 mld. USD, což je meziročně 16,7% pád dolů. Anisi nevedly příliš dobře se 7,91 mld. USD, což byl pád o 9,6 %.

Kde se ale dařilo, to byla divize Services, tedy služby. Přestože firma musí otevřít svůj systém v EU a umožnit existenci alternativních obchodů, toto má platnost jen v Evropě a zatím jde o velmi krátkou dobu, takže pro toto čtvrtletí bylo dosaženo rekordních 23,87 mld. USD (nárůst o 14,2 %). Divize tak začíná naplňovat dlouhodobý cíl společnosti v lepších příjmech z nehmotných produktů.

Firma rovněž ohlásila buyback, tedy zpětný odkup akcií za 110 mld. USD. Vedle dividend (které byly navýšeny) jde o další způsob, jakým firmy vrací investorům vložené peníze. Akcie Applu na toto zareagovaly růstem o téměř 7 % na 185 USD.