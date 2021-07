Deštivá sezóna vyřešila sucho na Tchaj-wanu, ale jsou tu další problémy

Tchaj-wan se tak po řadu měsíců potýkal se suchem , na jehož konci už voda téměř zmizela i z největších ostrovních rezervoárů. Výrobci čipů jako TSMC, UMC, Micron a samozřejmě i další firmy museli vodu dovážet v cisternách a čekat mohli jen na začátek deštivé části roku, který obvykle přichází z červnem.

Sanjay Mehrotra, prezident a CEO Micronu, nedávno ohlásil, že jeho firmě se povedlo sucho přečkat bez snížení výstupní kapacity. Nyní již je tak vody opět dost a vypadá to, že žádný výrobce jím skutečně neutrpěl, ale do Asie přichází opět hrozba ze strany SARS CoV-2, která se týká aktuálně Malajsie a už delší dobu také Indie. Nejde ostatně jen o samotné výrobní kapacity čipů, ale také o provozy pro výzkum, vývoj, testování či pouzdření, které jsou právě i v Indii či Malajsii.

Tchaj-wanská TSMC už musela dříve v tomto roce reagovat na šířící se Covid-19, ale zatím jsme se o žádných zásadních dopadech nedozvěděli. Mehrotra ale nyní sděluje, že Micron musel dočasně snížit počet pracovníků v malajské továrně v Muaru, kde probíhá právě pouzdření čipů.

I z tohoto důvodu dokáže Micron dle svého šéfa jen sotva vyslat na trh dostatek pamětí 3D NAND Flash a DRAM, což platí pro nejbližší kvartály, čili v podstatě zbytek tohoto roku. To ale Micron vidí i jako příležitost pro další růst, neboť očekává obecně silnější poptávku po pamětech všeho druhu a pokud jich bude na trhu nedostatek, bude to pochopitelně znamenat jejich zdražování, jak ostatně už dříve upozorňovali na TrendForce . Micron a ostatní výrobci tento růst cen pochopitelně uvítají, stejně jako my obvykle vítáme přetlak nabídky, který ceny naopak snižuje.

Nutno také dodat, že růst případů Covid v některých asijských zemích by měl přinést jen krátkodobé problémy a pokud jde o samotný Tchaj-wan, tam nová (a pro tuto zemi zatím jediná) vlna vrcholila už na konci května, čili jen dva týdny po jejím začátku a nyní už rychle spěje ke svému konci, což se s průběhem v naší zemi nedá vůbec srovnávat. Tchaj-wanci to tak zřejmě zvládnou, a to i přes velice opožděný start vakcinace, která však nyní pokračuje slušným tempem, takže alespoň první dávku již dostaly dva miliony lidí.





