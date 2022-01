Digitimes: ceny CPU půjdou nahoru i přes nižší zájem

Dle DigiTimes Asia budou výrobci čipů využívající služeb firmy TSMC reflektovat další zvýšení cen, o němž jsme se dozvěděli už loni v létě, a to s tím, že mělo začít platit až koncem roku. Jde tak až o 20 procentní navýšení, ovšem s tím, že významní zákazníci by měli mít spíše výhodu, ostatně zrovna pro Apple měly jít ceny nahoru jen o 3 procent . Apple je ovšem pro TSMC výjimečně důležitý zákazník, k němuž se nikdo jiný ani nepřibližuje, čili ostatní firmy jistě postihlo zdražení výroby u TSMC už mnohem více, a to prý zpravidla mezi 10 a 20 procenty.





Ze zprávy je také zřejmé, že by nemělo v případě AMD jít především o 7nm produkty, které jsou aktuálně v nabídce, ale spíše o budoucí 5nm procesory a samozřejmě cokoliv jiného, co tímto procesem bude vyráběno, čili i grafické karty. A pokud tím bude ovlivněna nabídka a ceny produktů AMD, bude to jistě podobné i pro firmu NVIDIA, která má svou generaci Lovelace rovněž založit na 5nm procesu TSMC. Už dříve se přitom objevily informace, že TSMC si především od NVIDIE nechává už dopředu platit za čipy, které budou teprve dodány, čili je zřejmé, že ta aktuálně nemá u tohoto tchaj-wanského výrobce výsadní postavení.

Když si tedy dáme dvě a dvě dohromady, vychází nám jako velice pravděpodobné to, že budoucí procesory a grafické karty budou dražší, respektive budou mít vyšší doporučené ceny, přičemž zde vůbec neřešíme, zda ty budou či nebudou dále nafouklé.

V případě grafických karet mají navíc firmy AMD a NVIDIA ideální výchozí pozici pro navýšení cen, neboť nedostatek má trvat ještě řadu měsíců a i když už možná nebude takový jako doposud, ceny by mohly být zvýšené až do momentu nástupu nových generací RDNA 3 a Lovelace. Čili bychom mohli sledovat, jak se na trh dostávají novinky už s podstatně zvýšenými doporučenými cenami, zvláště když se stále mluví o tom, jak výkonné, velké a žravé karty to budou.



Otázka je, jak v této situaci zareaguje Intel a co ten může poskytnout. Intel bude jistě chtít získat od AMD zpět ztracenou část procesorového trhu a zároveň se bude snažit protlačit na grafickém trhu mezi obě zavedené firmy, čili pokud už bude nedostatek na trhu pomíjet, Intel by se (poněkud paradoxně) mohl stát firmou nabízející cenově zajímavé produkty. Tou je ostatně už dnes, neboť na rozdíl od AMD má na trhu velice slušnou nabídku moderních a levných x86 CPU. V případě Intelu jde spíše o to, jak jeho nabídku a ceny ovlivní dohoda o využití 3nm procesu firmy TSMC , ale to je téma až pro rok 2023.

