Do souboje o ARM se pouští už i TSMC a Foxconn

O možné akvizici firmy Arm Holdings NVIDIÍ se říká, že ta jednak nemusí být schopna sehnat potřebné finance a vedle toho se může připravit na to, že prosadit takovou věc přes regulační úřady v různých zemích může být v podstatě nemožné. To Samsung by údajně naopak rád získal jen menší podíl a začala se rýsovat ta možnost, že v tom Samsung zdaleka nebude sám a že do Armu bude investovat celé konsorcium firem, mezi něž může patřit také Apple a Qualcomm.

Nyní se od Nikkei Asian Review dozvídáme, že i TSMC a Foxconn mají o Arm také zájem. A právě tyto firmy měly společně s NVIDIÍ už i získat dodatečné a podrobné informace o finanční situaci společnosti Arm, aby mohly lépe posoudit, co by pro ně znamenaly další případné akce. Právě Apple to měl vyhodnotit tak, že o nic podobného nemá zájem a nepřistoupil na další jednání a Samsung dle Reuters rovnou popřel, že by měl o Arm zájem.

Čili to nám nechává ve hře NVIDII a nově pak TSMC a Foxconn, přičemž zakladatel firmy Arm právě NVIDII nevidí jako dobrou volbu , mírně řečeno. Víme přitom, že NVIDIA by měla mít zájem o celý Arm, ale jak je tomu v případě ostatních dvou firem? Co se týče Foxconnu, ten jako elektronický gigant rozhodně může najít využití pro Arm, respektive ten k němu má rozhodně blíže než k firmě TSMC, již známe čistě jako smluvního výrobce čipů poskytujícího své kapacity jiným firmám. K čemu by tak zrovna TSMC mohlo potřebovat firmu jako Arm?

To se nedozvíme, nicméně to může být podobné jako v případě Foxconnu. Ve spojení s ním se mluví prostě o diverzifikaci. Foxconn by tak prostě provozoval Arm jako svou část, která by fungovala jako doposud, generovala mu příjmy a přinášela další příležitosti k růstu. Nicméně i v takovém případě tu stojí stejná překážka v potřebném schválení regulačních úřadů, jakou má před sebou i NVIDIA.

SoftBank ale nemusí prodat celý Arm jen jedné firmě. Jak bylo řečeno, může vzniknout celé společenství vlastníků, což mohlo snadněji projít přes antimonopolní úřady a nakonec to prostě dopadnout tak, že proběhne primární emise akcií firmy Arm a SoftBank díky ní získá požadované finanční prostředky.



