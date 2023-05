EU varuje Apple: použití MFi s USB-C může vést k zákazu prodeje iPhonů 15

Apple už u iPadů přešel na USB-C před několika lety (nedávno dokonce už i u nejlevnějšího modelu), iPhony si dodnes drží rozhraní Lightning i u nejnovějších modelů. Důvodem jsou s největší pravděpodobností hraničící s jistotou peníze. Apple si za napájecí kabely s portem Lightning účtuje za certifikaci MFi (Made For iPhone) nemalý poplatek a pro Apple to jsou příjmy, které mu jistě nevadí. Na druhou stranu to není něco, na čem by stál.

V zájmu zjednodušení života spotřebitelů i ochrany životního prostředí Evropská unie přišla s tím, že mobilní zařízení musí mít od roku 2024 jednotný nabíjecí systém , a to pomocí kabelů USB-C. To má výjimky v případě malých zařízení, jako jsou chytré náramky a hodinky, nicméně jinak se to týká velkého množství mobilních zařízení, mezi něž spadají i telefony Apple iPhone. Ačkoliuž u iPadů přešel na USB-C před několika lety (nedávno dokonce už i u nejlevnějšího modelu), iPhony si dodnes drží rozhraní Lightning i u nejnovějších modelů. Důvodem jsou s největší pravděpodobností hraničící s jistotou peníze. Apple si za napájecí kabely s portem Lightning účtuje za certifikaci MFi (Made For iPhone) nemalý poplatek a pro Apple to jsou příjmy, které mu jistě nevadí. Na druhou stranu to není něco, na čem by stál.

V tomto se Apple chová docela schizofrenně. Na jednu stranu hodně prohlašuje, jak myslí na životní prostředí, jak zvyšuje zastoupení recyklovaných materiálů , nicméně v případě kabelů pro iPhone se dosud vyhýbal standardizaci a počet vyrobených kabelů uměle zvyšoval.

V poslední době se objevovaly zvěsti, že Apple by měl s USB-C přijít už letos, tedy v roce 2023 u iPhonů 15 a ne až v roce 2024 u iPhonů 16, kdy mu to přikazuje EU, což nyní bereme už jako téměř jistou věc. Na druhou stranu se hovořilo i o tom, že klasické iPhony 15 dostanou pomalé USB-C 2.0, zatímco iPhony 15 Pro by měly mít rychlejší USB-C 3.x a zde stále nevíme, jak to bude. Také se mluvilo o tom, že Apple by měl uměle omezovat nabíjecí rychlost a se standardními kabely USB-C nabíjet iPhony jen v pomalém režimu. Na to, aby se telefony nabíjely rychleji, by musel být využít speciální kabel USB-C s certifikací MFi, a tedy licenčními poplatky pro Apple. Jak to bylo ve skutečnosti, to se asi nedozvíme, protože jiné zdroje naopak tvrdí, že MFi pro USB-C se u Applu nikdy nevyvíjelo a tyto zvěsti byly nepravdivé.