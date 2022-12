Facebook zaplatí rekordních 725 mil. USD za skandál Cambridge Analytica

Podle žaloby byla takto zneužita data 87 milionů uživatelů Facebooku a společnost i nadále nepřiznává své pochybení. Přesto říká, že během následujících let po vypuknutí aféry přijala mnoho různých opatření k ochraně soukromí svých uživatelů, což se ve světle dalších událostí mohou zdát být spíše prázdná slova. Vedle menších chyb v kódu tu byla např. VPN, která místo ochrany uživatele před sledováním uživatele sama sledovala , a že to se soukromím uživatelů Facebook (dnes Meta) nemyslí až tak vážně, ukazuje i jeho postoj ke sledovacím nástrojům v operačních systémech iOS a iPadOS. Zde opakovaně varuje před snížením příjmů kvůli možnosti zakázat sledování na těchto platformách (a v tom má pravdu, ohrožuje to nejen Facebook, ale v podobě omezování sledovacích cookies a jiných nástrojů také např. média na internetu), nicméně problém není v tom, že na to upozorňuje, ale v tom, že už mu na krku visí žaloba za snahu o obcházení těchto pravidel