GeForce RTX 5000 Blackwell bude asi pořád monolit, má přinést 3nm a 3GHz+

Koncem loňského prosince se objevily první informace o připravované architektuře, která by měla nahradit nynější Ada Lovelace. Ta se stále ještě ani nedostala do mainstreamu a nové RTX 4070 bychom se měli dočkat za 4 dny . O Blackwell jsme zatím věděli, že by měla mít chipletovou architekturu a být vyráběna pomocí 3nm procesu u společnosti TSMC. Nejnovější zákulisní informace ale ukazují, že to možná bude i trochu jinak, ale spíše než o vyvrácení předchozích informací jde spíše o jejich zpřesnění.

Pokud jde např. o chipletovou architekturu, zde to vypadá, že čip GB102 pro GeForce bude nadále monolitický čip a nikoli chipletový jako u AMD. Nicméně to současně nemusí znamenat, že se s chiplety vůbec nesetkáme. Tato architektura by se totiž mohla v rámci Blackwellu objevit u čipů pro HPC (ale nejspíš ne u standardních GeForce). Pokud jde o výrobní proces, tam se nadále předpokládá nasazení 3nm procesu od TSMC, který je o 25 % dražší na wafer než 5nm/4nm proces. Otázkou tak je, jak se s přechodem na menší proces změní plocha čipu. Lepší proces by měl znamenat menší čip, ale jistě se opět navýší počet tranzistorů, který plochu naopak navyšuje.



Přepracování by se měla dočkat RT jádra, což by mělo dále navýšit výkon v ray-tracingu. Zatím nejsou jasné paměti, možností je tu totiž spousta. Může jít stále ještě o GDDR6X, může jít také o čipy GDDR6W a možná i 512bitovou sběrnici pamětí, úplně vyloučit nelze ani paměti GDDR7 , které by měla dosahovat rychlosti 36 Gbps. Pokud by v jejich případě byla nasazena 384bitová sběrnice, znamenalo by to paměťovou propustnost 1728 GB/s.

Asi nikoho nepřekvapí, že se očekává frekvence přes 3 GHz, zmiňuje se také např. 96 MB paměti cache. Celkový výkon by se měl zdvojnásobit proti architektuře Ada Lovelace a nezodpovězenou otázkou je, jak na tom bude efektivita nových karet. Doufejme, že se výrobci povede alespoň to, co s Ada Lovelace, která nabízí mnohem vyšší výkony za docela zajímavé spotřeby (u levnějších karet by spotřeba měla dokonce mezigeneračně klesat).