Geely Panda Mini EV: lidový elektromobil pro Čínu se 150km dojezdem

Baterie jsou nadále velmi drahou součástí elektromobilů, která navíc v poslední době po letech poklesů začíná postupně zdražovat . Není divu, že se elektromobilům lépe daří v dražších třídách, kde se cena baterií snáze schová do výsledné ceny vozu (a především je cílová skupina více ochotna za to zaplatit). Ostatně v těchto třídách už mnoho vozů dosáhlo cenové parity se spalovacími vozy. Něco takového ale vypadá jako nesplnitelný sen u malých vozů. Některé vozy jsou spíše trapnými pokusy o auto za stále velmi vysoké částky, nicméně velkým tahounem je v tomto Čína, která se svými lidovými elektromobily zaplavuje zemi.

Geely Panda Mini EV, patrně by nebyl příliš levný. Ale to teprve uvidíme. Jaká je tedy vůbec čínská novinka? U nás v Evropě by se v těchto týdnech měl začít prodej vozu Mullen I-GO , což je sice vůz americké společnosti, ale ve skutečnosti jde o čínský vůz (Xiaohu FEV Tiger) vyráběný v Číně. Problémem je, že tam začíná na ceně 29900 juanů (100 tisíc Kč), ale v Evropě se má prodávat od 11999 USD bez DPH (cca 300 tisíc bez DPH). Z toho je dost pravděpodobné, že i kdyby se tu začal prodávat nový stylový elektromobil, patrně by nebyl příliš levný. Ale to teprve uvidíme. Jaká je tedy vůbec čínská novinka?

Jde o maličký elektromobil, který názvem, ale i vzhledem (světly, designem kol nebo černou střechou) připomíná medvídka pandu, a je nutno říct, že ačkoli má jít o levný a malý vůz, jeho design neuráží a vypadá solidně. Rozhodně vypadá jako mnohem více důstojné auto např. ve srovnání s Winkem . Na délku má 3065 mm, je 1522 mm široké a 1600 mm vysoké, rozvor má délku 2015 mm.

Dovnitř se má vejít čtveřice osob, počítejme ale jen s dvojicí dveří (a víkem zavazadlového prostoru). Vozítko má mít elektromotor o max. výkonu 41 koní (30 kW), trvalý výkon neznáme. Máme zde akumulátor typu LFP, který bývá levnější než jiné varianty lithiových akumulátorů. Podle nedávno zveřejněných průzkumů se dá odhadovat, že cena čínských akumulátorů LFP pro automotive se bude pohybovat někde lehce nad hranicí 100 USD/kWh. Velikost tohoto akumulátoru nicméně neznáme, víme jen to, že dojezd vozu má činit 150 km.



Akumulátor podporuje 7kW AC nabíjení, což má zajistit nabití do 3 hodin. Rychlejší 22kW nabíjení má zvládnout nabití od 30 do 80 % do 30 minut, z 0 na 100 % pak za 68 minut. V interiéru bude 9,2" digitální přístrojový štít a infotainment s 8" úhlopříčkou. Pokud jde o cenu, spekuluje se o částkách od 40 do 50 tisíc čínských juanů (cca 130-165 tisíc Kč v přímém přepočtu).