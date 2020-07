GeForce Now přidává Death Stranding, Hyper Scape a další hry

Zdá se, že to nejhorší má GeForce Now za sebou. Po velkém odlivu AAA titulů, ke kterému došlo se spuštěním služby letos na jaře, se databáze zase plní. Velcí vydavatelé – snad s výjimkou Ubisoftu a Square Enix – se od této platformy zatím stále drží, ale přesto se Nvidii daří přesvědčit alespoň menší studia a autory starších titulů. To ovšem neznamená, že by v GeForce Now zcela chyběly aktuální herní pecky. Po dalším pravidelném rozšíření knihovny, ke kterému došlo ve čtvrtek, najdeme v této službě pro streamování her o jedenáct titulů více a mezi nimi i žhavé novinky.

Hyper Scape

Pro fanoušky akce je připraven titul Death Stranding od studia Kojima Productions, který vloni vyšel pro PlayStation 4 a od 14. července je dostupný také pro PC (na Steamu). Nechybí podpora DLSS 2.0 pro více detailů a vyšší snímkovací frekvenci. Další aktuální novinkou v GeForce Now je futuristické battle royale Hyper Scape od vydavatelství Ubisoft. Hra je dostupná zdarma pro několik platforem, a to v režimu otevřené beta verze. Hra nás přenese do virtuálního města Neo Arcadia plné výškových budov a nechá nás vychutnat si souboje v jeho ulicích, interiérech i na střechách domů. Součástí je rozšíření pro Twitch, které divákům umožňuje hlasovat pro různé změny ve hře, které v reálném čase ovlivňují všechny hráče.

Do GeForce Now se také vrací sandboxové MMORPG Albion Online ze středověku s prvky fantasy. Mezi další novinky patří také střílečky Far Cry Primal, Enter the Gungeon a Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint nebo závodní TrackMania 2 Stadium. Budovatelskou strategii Surviving Mars, která byla dosud dostupná pouze přes Steam, lze nyní v GeForce Now hrát i z Epic Game Store. Nvidia slíbila, že se pokusí na platformu přidávat tituly, které nabízí Epic Game Store každý týden zdarma. Nyní údajně pracuje na RPG Torchlight II, které by se tak v GeForce Now mohlo objevit již příští čtvrtek. Kompletní přehled novinek z tohoto týdne najdete v seznamu níže.





Hry v GeForce Now přidané 16. 7. 2020

Death Stranding (novinka na Steamu a v Epic Game Store – 14. 7.)



Hyper Scape Open Beta (novinka v Uplay – 12. 7.)



Enter the Gungeon (Epic Game Store)



Far Cry Primal (Epic Game Store)



Metin2



Surviving Mars (Epic Game Store)



Totally Accurate Battle Simulator (Epic Game Store)



Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Epic Game Store)



TrackMania 2 Stadium (Uplay)



Unfortunate Spacemen



Albion Online (přes Albion Launcher) – návrat do GeForce Now

Zdroj: Tisková zpráva

