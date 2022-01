Gelsinger z Intelu předpovídá konec čipového nedostatku až v roce 2023

V posledních týdnech se mluví o zlepšení situace s dodávkami počítačových čipů, ovšem mluvili jsme především o PC, konkrétněji o grafických kartách a právě dnes i o modulech s paměťmi DDR5 . V případě těchto produktů se situace zlepšuje především díky opadající poptávce po nových PC spojené s vidinou konce pandemie a v případě karet jde i o to, že hodnota kryptoměn se opět vydala směrem dolů. To ovšem neznamená, že je a brzy bude lépe s ohledem na výrobu všech možných čipů, zvláště když je i s příslušnými výrobními procesy nelze hodit do jednoho pytle a ten vážit jako celek. Je třeba rozlišovat.