Herní režim ve Windows 10 může snižovat FPS, stěžují si uživatelé

Když Microsoft na jaře 2017 vydal velkou aktualizaci Creators Update pro Windows 10 , zaměřil se v ní také na hráče, kterým přinesl třeba Herní režim (Game Mode). Po jeho aktivaci počítač věnuje více prostředků samotné hře na úkor jiných procesů, což by se mělo projevit hladším výkonem. Zázraky sice nezmůže, takže zastarávající sestavu nebo low-endový notebook nepromění v herní stroj, ale nějaké zlepšení přece jen uživatelé pociťovali. Ani hernímu režimu se ovšem nevyhnuly problémy, a to hned pár měsíců po vydání updatu. V některých případech totiž mohl po aktivaci naopak snižovat výkon ve hrách , což měl Microsoft následně opravit.

Herní režim ve Windows 10

Historie se ovšem po pár letech opakuje, jak naznačují příspěvky překvapených uživatelů Redditu, na které upozornil web Guru3D. Někteří hráči uvádějí, že pokud na počítači aktivují herní režim, dojde ke snížení počtu snímků za sekundu (FPS) ve hře. To je způsobeno drobným zasekáváním a zamrzáváním spuštěné hry, ale konkrétní příčiny této chyby nejsou jasné. Zdá se, že problém nepostihuje zdaleka všechny uživatele Windows 10, ale přesto by mohl být poměrně rozšířený. Není ani jasné, zda nějak souvisí s konkrétním hardwarem nebo hrami, ale v diskuzi se často opakují stížnosti od hráčů Call of Duty: Warzone nebo League of Legends, i když to může být dáno jen větším rozšířením těchto titulů.

Z hlediska grafických karet se problém dotýká obou táborů – Nvidia i AMD. Problémy hlásí majitelé karet Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 a R9 290, z opačné strany potom GeForce GTX 980 nebo GeForce GTX 1080 Ti. Všichni uživatelé Windows 10, kteří při hraní věří hernímu režim, by se měli zaměřit, zda po jeho aktivaci nedochází ke snížení výkonu ve hrách, především hodnoty FPS. Pokud ano, měli by tento režim deaktivovat, což lze provést v nastavení Windows 10. Microsoft zatím na problém nereagoval, ale případné opravy bychom se mohli dočkat v některé z budoucích aktualizací Windows 10

