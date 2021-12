Huawei fungující pod americkým embargem si chystá svou továrnu, postaví ji SMIC

Huawei tak zkusí spojit síly se společností SMIC, která stále i přes americké restrikce patří mezi největší výrobce čipů na světě. Cílem je postavit novou továrnu u Šen-čenu, i když je naprosto jasné, že ta nebude patřit mezi to nejlepší, co je na světě k dispozici. Čína dnes pomocí výlučně vlastních prostředků zvládá přinejlepším 28nm proces, ale Huawei by mohl pokukovat alespoň po 14nm procesu s tranzistory FinFET, který by Čína měla mít k dispozici od příštího roku. Společnost SMIC sice už sahala i po 7nm procesu , ale tyto ambice se v obchodní válce s Američany vypařily

Výrobní procesy firmy SMIC

Ještě na začátku tohoto roku přitom 14/28nm výroba v továrnách SMIC tvořila jen necelých 7 procent, a to po výrazném propadu v roce 2020. Z technologického hlediska se tak SMIC nemůže vyrovnat ani firmě GlobalFoundries, natož pak těm nejlepším v oboru a nová továrna by to mohla vylepšit jen trošku.

Jaký je tedy plán? Samotný Huawei chce investovat cca 10 miliard dolarů do továrny, kterou postaví SMIC a která bude sloužit téměř jen pro účely těchto dvou firem, tedy pokud nepůjde rovnou o provoz pro samotný Huawei. Ten tak v ní chce prostřednictvím své HiSilicon vyrábět své čipy, ale už se nedozvídáme, jaké technologie chce použít. Nevíme také, kolik má investovat samotný SMIC, pokud vůbec něco, ale dle výše uvedené částky (i dle srovnání s nedávno ohlášenou továrnou firmy SMIC ) to celkově vypadá na velkou továrnu pro zpracování 300mm waferů s tím, že peníze prý pro Huawei nepředstavují problém. V případě technologií a jejich dostupnosti už to ale bude pravý opak.

Vypadá to tak, že nová továrna by měla patřit především či snad pouze firmě Huawei, pro niž by to mohl být jen první krok, respektive první továrna, již budou následovat další. Ale to jsou zatím spíše jen dohady, neboť oficiálně ještě nebyly prozrazeny žádné podrobnosti.

