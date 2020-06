Huawei utratil přes 23 miliard dolarů za zásoby čipů amerických firem

Jedná se tak o částku přes 23 miliard, za niž si společnost Huawei v poslední době pořídila těžko představitelné množství počítačových čipů od amerických společností. Dle zdroje z Nikkei Asian Review je měla začít skupovat již ke konci roku 2018 v reakci na nová a tehdy i ještě jen hrozící opatření americké vlády. Postupně si tak měla vytvořit zásoby, které jí vydrží alespoň rok a půl a v případě potřeby až dva roky.

Nyní Huawei nemůže obchodovat s americkými společnostmi, takže si od nich přímo nemůže kupovat software či hardware a ani jim prodávat své vlastní produkty. Nejnověji se pak americká vládla snažila Huawei/HiSilicon odříznout od výrobních kapacit firmy TSMC, což se jí dle všeho daří a samotná TSMC se přiklání právě na stranu USA, jak se ukázalo i dle záměru postavit v Arizoně 5nm továrnu

Každého ovšem napadne, zda je ve světě rapidně se vyvíjejících křemíkových čipů a obecně technologií vůbec rozumné dělat si zásoby čipů, notabene takové, které představují investici 23 miliard dolarů. V prvé řadě je třeba mít jasno v tom, o jaké čipy vůbec jde a na to existuje jednoduchá odpověď, že velkou část tvoří procesory a jiné potřebné čipy od firem Intel a AMD a dále to pak jsou i FPGA firmy Xilinx, různé komponenty a potřebný materiál.

Lze si pak představit, že přinejmenším část těchto zásob by firmě Huawei měla vydržet cca dva roky, což je ovšem doba pokrývající více než jednu procesorovou generaci a v některých případech i dvě. Pokud by šlo třeba o zásoby právě z konce roku 2018, pak by to znamenalo třeba využití procesorů první generace EPYC v době, kdy je na trhu už dávno druhá a mnohem lepší generace založená na jádrech Zen 2 a to k tomu ani nepočítáme pokles reálných cen dávno nakoupených procesorů. Další otázky se pak týkají podpory od amerických výrobců, ať už jde o software/firmware nebo záruky.

Vypadá to, že ve firmě Huawei se rozhodli riskovat s jasnou vidinou toho, že značná část z vynaložených miliard dolarů nakonec přijde vniveč. Mezitím pro ni HiSilicon vyvíjí vlastní CPU, GPU, FPGA či 5G modemy a SMIC zase připravuje příslušné výrobní procesy. Huawei se tak bude muset osamostatnit a je otázka, jak to proběhne a zda z toho nakonec firma vyjde jako slabší, či silnější konkurent.

My tu mimochodem máme i pravděpodobnou odpověď na to, čí poptávka se v posledních dvou letech značně podílela na tom, že Intel nestíhal vyrábět.



Ceny souvisejících / podobných produktů: