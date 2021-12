Intel by měl během příštích dní ohlásit své plány na expanzi v Evropě

Pokud může Evropa doufat v nové továrny na výrobu čipů, které by místním firmám zajistily přísun čipů, je to aktuálně především (nebo snad pouze) Intel, kdo je může nabídnout, respektive od koho to lze skutečně a reálně očekávat. Ovšem ještě si musíme připomenout také zprávu z letošního léta , dle níž přece jen není vyloučeno, že bude do Evropy přilákána také společnost TSMC, a to konkrétně do Německa. Nicméně od té doby se už na toto téma neobjevila žádná další zpráva.



Intel sám přitom už rozjel své investice doma v USA, kde už začala stavba továren Fab 52 a 62 za celkových 20 miliard dolarů. Tyto arizonské továrny mají začít vyrábět v roce 2024 procesem Intel 4, aby posílily dodávky procesorů Meteor Lake a Granite Rapids. Dále jde o investici 3,5 miliardy dolarů v Novém Mexiku, která jde do pouzdřicích kapacit a pak především o cca 100 miliard do celého městečka, kde budou nejen továrny, ale i univerzita či služby. Díky tomu všemu by Intel rád dostal (ovšem ne pouze sám) podíl USA na celosvětové výrobě čipů ke 30 procentům z dnešních 12 procent. Evropa je na tom aktuálně podobně, ovšem její pád byl strmější.

Pokud jde o Evropu, je tu především nová továrna, která už nemá být v Irsku, ale někde jinde v EU. Mohla by být třeba i v Itálii , či ve Francii, přičemž dříve lákalo Intel také Německo, ovšem to by teoreticky mohlo Italům danou továrnu přenechat, neboť se tu rýsují mnohem větší investice. Dosud ale nebylo ohlášeno nic konkrétního.

Nyní se ale ozval evropský komisař Thierry Breton, který se obvykle zabývá i investicemi tohoto druhu. Sděluje, že do několika dní by Intel mohl oznámit alespoň to, kde chce Intel postavit svou další evropskou továrnu. A pak bychom se snad mohli něco nového dozvědět i o dalších investicích.

Aktuálně má Intel v provozu jedinou velkou továrnu na území Evropy, a sice v Irsku (Leixlip). Jde o Fab 24, která začala vyrábět v roce 2006 a aktuálně je určena pro 14nm proces, samozřejmě na 300mm waferech. Zbrusu nová továrna by měla být určena snad pro 7nm proces (Intel 4) a jak to celé souvisí se zběžně slíbenými 95 miliardami dolarů investic, to se snad brzy uvidí.

