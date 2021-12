Intel odložil oznámení stavby evropských i amerických továren, proč?

Možná jste si všimli, že slíbené ohlášení toho, kde chce Intel postavit své nové evropské továrny , se zatím oproti očekáváním vůbec neobjevilo. Nyní je už zřejmé, že za to může rozhodnutí Intelu počkat do příštího roku, což platí i o amerických továrnách. Jde tu tak až o 220 miliard dolarů, které visí ve vzduchu a je otázka, kam tyto investice půjdou. Nyní se prostřednictvím Reuters dozvídáme, že Patrick Gelsinger chce tyto plány odhalit někdy na začátku příštího roku, ale ani to není jisté a navíc začátek roku může znamenat klidně celý první kvartál.

Konkrétně tu jde o novou evropskou továrnu v hodnotě 20 miliard dolarů, kterou by ale měla následovat další zařízení a Intel chce v Evropě celkově proinvestovat na 100 miliard dolarů , což by se mělo týkat možná Německa a Itálie. Ale to se teprve uvidí.

A pak je tu celé nové "městečko", jak je označován plánovaný komplex Intelu, jenž by měl vyrůst v USA za 60 až 120 miliard. Půjde ve výsledku o šest až osm továrních budov pro výrobu čipů doplněných o další potřebná zařízení, v nichž přímo najde práci na deset tisíc zaměstnanců a nepřímo pak má v okolí vzniknout cca desetinásobek dalších pracovních pozic. Právě proto Intel mluví o malém městě, tedy na poměry USA, u nás by šlo spíše o velké krajské město.

Otázka ale je, proč Intel odložil ohlášení výstavby v USA i Evropě a nabízí se odpověď, že to může mít co do činění s dosud neohlášenými programy, které chystá USA i Evropa. V nás jde o tzv. European Chips Act , jehož návrh by se měl objevit někdy v polovině příštího roku a představovat by měl i vznik strategie a komunikaci vize pro celou EU, co se týče výroby čipů. Ostatně už dobře víme o stanoveném cíli vrátit Evropu na 20% podíl na celosvětové produkci, přičemž právě Intel by rád dostal USA zpět na 30 %.