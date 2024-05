Intel potvrzuje Arrow Lake na letošní podzim, AI PC přijdou do mobilní i desktopové sféry

Intel připravuje nové generace procesorů a nedávno jsme se dozvěděli, že dojde k uspíšení uvedení Arrow Lake přijde rovněž letos, a to ve čtvrtém čtvrtletí (tedy na podzim až počátkem zimy). V tomto případě víme, že jsou určené jak pro mobilní, tak i desktopové AI PC, což jasně říká, že na obou platformách máme očekávat NPU. připravuje nové generace procesorů a nedávno jsme se dozvěděli, že dojde k uspíšení uvedení architektury Lunar Lake , která má spatřit světlo světa už ve třetím čtvrtletí letošního roku. Výroba procesorů už probíhá, takže se dá očekávat, že do obchodů tyto procesory zamíří někdy během léta. Současně se ale také zmínilo to, že architekturapřijde rovněž letos, a to ve čtvrtém čtvrtletí (tedy na podzim až počátkem zimy). V tomto případě víme, že jsou určené jak pro mobilní, tak i desktopové AI PC, což jasně říká, že na obou platformách máme očekávat NPU.



Intel také zmínil to, že o Arrow Lake zveřejní více informací na Computexu za pár dní (počátkem června), to ale pravděpodobně nebude úplným uvedením architektury. Procesory Arrow Lake přijdou jako desktopové Arrow Lake-S a mobilní verze Arrow Lake-H a Arrow Lake-HX, zatím se mluví o 21 různých variantách

Nové procesory by měly mít výkonná jádra (P-Core) Lion Cove a úsporná jádra (E-Core) Skymont. Vrcholem mají být modely s konfigurací 8P+16E, tedy 24 jádry, a poněvadž by neměly podporovat Hyper-Threading, mělo by jít současně o podporu stejného počtu vláken, tedy 24. Mají se objevit i verze 6P+8E, které má vyrábět samotný Intel, zatímco ostatní čipy budou produkovány u TSMC.