Intel Raptor Lake-S: skutečně až 24 fyzických jader v CPU pro příští rok?

O celkem 24 fyzických jader v procesorech Raptor Lake-S nedávno mluvil server VideoCardz a nyní tu máme tabulku zveřejněnou ve videu od AdoredTV , kde se ukazují přímo jednotlivé konfigurace desktopových Raptor Lake-S. Samozřejmě není zcela jisté, že nejde o podvrh a ani se nedozvídáme, zda jde o tabulku vyšťouranou z dat, která byla nedávno ukradena firmě Gigabyte. Takže uvidíme.





Co tu tedy máme? V prvé řadě to jsou skutečně 24jádrové modely, což se týká celého spektra 125W, 65W i 35W procesorů. Zde máme sice seznam modelů s vPro, ale to je vedlejší.

24jádrové modely mají spadat do nejvyšší skupiny Core i9 (pokud se tak stále bude jmenovat) a jde o konfiguraci 8 výkonných a 16 slabších jader. A že slabší jádra dle tabulky nebudou mít v nabídce Hyperthreading, půjde o 24C/32T, respektive 8C+16c/32T. Jde tak o již druhý zdroj, který o takové výbavě procesorů Raptor Lake-S mluví. Ty mají přitom přijít možná už za rok, ale spíše prostě do konce příštího roku, což znamená, že se na trhu utkají už s generací Ryzenů s 5nm čipy Zen 4.





Právě z dat ukradených firmě Gigabyte se přitom ukázalo, že AMD si skutečně chystá 8jádrové čiplety Zen4 , čili to by znamenalo, že aby dorovnalo v příštím roce Intel, muselo by své budoucí Ryzeny vybavit třemi čiplety. Chystají se snad právě kvůli tomu i nové TDP třídy se 120 a dokonce 170 W?

Raptor Lake-S má ovšem celkově představovat výrazný posun z hlediska konfigurace jader, ale spíše než zvýšení jejich počtu na všech frontách půjde o vyšší strop, neboť Pentia mají začínat na 2C/4T stejně jako dnes a Core i3 na 4C/8T, čili tu také není žádná změna, ale samozřejmě se bavíme o výkonných verzích jader. Ovšem Core i5 už slibují 10 i 14 jader (6C+4c či 6C+8c) a Core i7 pak 16 jader (8C+8c), na nichž letos skončí ty nejlepší Alder Lake-S.

Intel si přitom má chystat tři různé čipy pro Raptor Lake-S, a to malý s pouze 6 velkými jádry, střední s 8 velkými a 8 malými a velké s 8 velkými a 16 malými. Pracovní frekvence se má vyšplhat až na 5,5 GHz a výkon jednoho jádra znatelně překonat konkurenci.



Pokud jde o integrované GPU, pak zde se překvapení nekoná a stále půjde maximálně o 32 EU. I zde ale Intel asi plánuje velký pokrok, ale až v rámci generace Arrow Lake , která by mohla nabídnout i desetinásobných 320 EU.

