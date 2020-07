Intel Rocket Lake se Cypress Cove: o 10 % vyšší IPC než Skylake?

Dá se říci, že dnešní procesory AMD Matisse, čili Zen 2, mají víceméně srovnatelné nebo mírně lepší IPC (výkon na takt) jako procesory Intel s architekturou Skylake (čili i Core 10. generace). Zůstaneme spíše u toho, že jsou prostě tyto dvě generace z hlediska výkonu na takt stejné, což by ale pro Intel znamenalo problém, neboť AMD slibuje v případě Zen 3 alespoň o 17 procent vyšší IPC oproti Zen 2 a v některých úlohách by to mohlo být i výrazně lepší.

Pokud by Intel jel v zažitých kolejích, pak až nejdříve za rok bychom vyhlíželi novou generaci procesorů, ale Rocket Lake přijdou evidentně dřív, neboť na druhou polovinu příštího roku už byly slíbeny Alder Lake. Právě Rocket Lake mají být založeny na backportovaných 10nm jádrech Willow Cove v podobě 14nm Cypress Cove a už dříve se mluvilo o tom, že nárůst IPC v případě Cypress Cove nebude tak vysoký, jaký nabídnout Willow Cove (+25 % oproti Skylake).

Leaker _rogame nyní udává, že to bude jen cca o 10 procent oproti Skylake, čili dle těchto informací by měl Intel poprvé po mnoha letech zaostat za AMD i z hlediska výkonu na takt. Vzhledem k použití 14nm procesu pak nelze očekávat, že by navýšil takty svých procesorů, čemuž odpovídá i uvedených 5 GHz+, přičemž počet jader se naopak spíše sníží z deseti na osm. Z toho nám pak jednoduše vychází, že AMD Vermeer by měly být už po všech stránkách výkonnější než Rocket Lake-S.