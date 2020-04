K posádce Crew Dragon pro misi NASA na ISS se připojí i astronautka Shannon Walkerová

Už delší dobu je zřejmé, že v blízké době bude NASA opravdu potřebovat, aby firmy SpaceX nebo Boeing začaly létat s astronauty k Mezinárodní vesmírné stanici. Dosud NASA k přepravě svých astronautů využívala ruské Sojuzy, což nebylo pro Národní úřad pro letectví a kosmonautiku moc výhodné.

Pozornost se tak směřuje k testovací misi společnosti SpaceX s názvem Demo-2, která má představovat závěrečný test a získání potřebné certifikace pro kosmickou loď Crew Dragon. Při této misi má být dvojice astronautů Robert Behnken a Douglas Hurley vynesena v druhé polovině května na ISS , kde mají pobýt jen několik dní.

Pokud mise Demo-2 bude probíhat podle plánů, měli by se ještě během tohoto roku k Mezinárodní vesmírné stanici vypravit i další astronauti. Na palubě Crew Dragon měli původně letět kosmonauti NASA Michael Hopkins a Victor Glover Jr., k nim se ale přidá i Japonec Sóiči Noguči z JAXA a také astronautka NASA Shannon Walkerová.

Shannon Walkerová už na palubě Mezinárodní vesmírné stanice dříve pobývala, v roce 2010 na ní strávila 163 dní v rámci NASA Expedice 24 a 25. Victor Glover Jr. zažije svůj první let do vesmíru, Michael Hopkins se na ISS podívá už podruhé, na palubě ISS pobýval od září 2013 do března 2014 během Expedice 37 a 38. Sóiči Noguči absolvuje svou třetí misi do kosmu, v roce 2005 byl členem posádky raketoplánu Discovery při misi STS-114 a v rámci Expedice 22 a 23 žil na palubě ISS od prosince 2009 do června 2010.

Čtyři astronauti Glover, Hopkins, Noguči a Walkerová budou do kosmu vyneseni pomocí rakety Falcon 9 z z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě ze startovacího komplexu 39A. Na Mezinárodní vesmírné stanici pak v rámci mise mají strávit šest měsíců.