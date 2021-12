Komisařka EU: evropská polovodičová nezávislost je utopie

Margrethe Vestager (Commissioner for Competition) tak nevěří, že by se EU někdy stala zcela nezávislou na jiných zemích, pokud jde o výrobu polovodičových součástek, čili nejen přímo počítačových čipů.





Je to ostatně vidět i na aktuálním vývoji investic. Intel sice v Evropě postaví novou moderní továrnu, ale to je tak vše, co máme téměř jisté a ještě uvidíme, co se vyklube z ohlášené investice až 95 miliard dolarů . Zato v USA se jich plánuje celá řada nejen od Intelu (ten chce navíc postavit rovnou celé "polovodičové" městečko ), ale také od TSMC či Samsungu, a to nehledě na domovské země těchto firem, které už začínají do rozšiřování výroby a celkově kapitálových investic vkládat desítky miliard dolarů ročně.

Dle analytiků (via THW ) by tak velmoci či unie zemí, které by chtěly vybudovat konkurenceschopný a celkově významný polovodičový průmysl, musely po dobu pěti let každý rok investovat přes 150 miliard dolarů, ať už přímo, nebo na pobídkách, slevách na dani, investicích do vzdělání, apod. A ani tak není úspěch zaručen, spíše naopak, šance nejsou vysoké.

Vedení EU je dle Vestagerové toho názoru, že takové investice není možné nyní realizovat, a právě proto budou země Evropské unie i nadále záviset na dodávkách čipů ze zahraničí.





Evropa přitom ani nepotřebuje čipy vyráběné nejmodernějšími technologiemi, neboť se na jejím území (už) nevyrábí moderní hardware, který by je potřeboval (počítače, chytré telefony, HPC, AI, apod.). Potřebuje spíše čipy pro auta či spotřební elektroniku obecně a na to stačí i staré výrobní procesy. Žádná nová továrna pro tyto účely, která by dokázala zajistit potřebné zásoby, se ale nechystá, zatímco třeba v Japonsku si ji vyjednali a postaví ji TSMC





Výroba čipů v Evropě se postupem času dostala ze 40% podílu na celosvětové produkci (1990) na aktuálních cca 10 %, přičemž nyní by dle představ vedení EU měla opět růst na cílových 20 % v roce 2030. Dle Margrethe Vestager bude ke splnění tohoto cíle zapotřebí především podpora lokálních výrobců čipů, ale žádný konkrétní plán představen nebyl.



Ceny souvisejících / podobných produktů: