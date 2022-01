Kontroverzní CEO Activision Blizzardu má po akvizici odejít

Bobby Kotick, CEO, Activision Blizzard

Activision Blizzard přitom v poslední době měla své vážné problémy. Loni sestoupil ze své pozice prezident Blizzardu J. Allen Brack a objevily se spekulace, že Bobby Kotick, který sám působí v čele firmy Activision už 30 let, by mohl zaujmout jeho pozici.

Jde tu přitom o změny, které byly nastartovány mnoha stížnostmi na prostředí, jaké ve firmě vládlo, což následně už vystřídaly rovnou žaloby. Blizzard také začal přicházet o sponzory financující jeho akce, což byla například firma T-Mobile a tyto problémy se samozřejmě odrazily i ve výsledcích herního vývoje. Dá se tak říci, že Activision Blizzard měl a má své velké problémy, které oznámením akvizice neskončily, a proto se ani nemůžeme divit tomu, co nám sděluje The Wall Street Journal

Samotný Microsoft už oznámil, že Bobby Kotick zůstane v pozici CEO firmy Activision Blizzard do doby, než bude akvizice dokončena a uzavřena. Poté už jeho funkci převezme sám Phil Spencer, šéf divize Xbox v Microsoftu, jehož pozice tak v posledních letech velice prudce posílila. Nebylo však jasné, co se stane se samotným Kotickem, ale nyní se od WSJ dozvídáme, že ten má prostě z Activison Blizzard odejít. Dle různých obvinění měl sám vědět o tom , jaká kultura v jeho firmě panuje a nebyl ochotný proti tomu nic dělat. Jisté je však jen to, že Kotick si svým celkovým přístupem vytvořil špatné jméno a ať už byla jeho role jakákoliv, Microsoft jej zřejmě už v (zanedlouho) svém Activision Blizzardu nechce.