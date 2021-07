Kosmická loď Starliner od Boeingu má zpoždění, k ISS poletí 3. srpna

Společnost Boeing by měla po boku firmy SpaceX zajišťovat dopravování nákladu a astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Zatímco SpaceX už se svou kosmickou lodí Crew Dragon vozí astronauty na ISS a vyhrála tak pomyslný závod, Boeing musí se svou lodí Starliner ještě absolvovat testovací let bez posádky.

Kosmická loď Starliner měla 30. července opakovat svůj pokus nepilotovaného letu k ISS , ale start byl odložen. Týmy z NASA a Boeingu se rozhodly let Orbital Flight Test-2, při kterém se loď autonomně připojí ke stanici, přesunout až na úterý 3. srpna, i tento termín startu je ale zatím jen předběžný. Do vesmíru má kosmickou loď vynést raketa Atlas V společnosti United Launch Alliance z Kennedyho vesmírného střediska na floridském Mysu Canaveral.

Nedávno se k Mezinárodní vesmírné stanici úspěšně připojil víceúčelový laboratorní modul nazvaný Nauka vynesený ruskou kosmickou agenturou Roskosmos. Odklad letu lodi Starliner byl způsoben právě tím, že se na tomto novém ruském modulu stanice omylem aktivovaly pohony, které způsobily změnu orientace ISS.

I když se týmům na Zemi povedlo obnovit kontrolu nad pohybem Mezinárodní vesmírné stanice, NASA zvolila v tomto případě opatrnost. Úspěšné zvládnutí tohoto druhého testovacího letu Starlineru bez posádky je totiž klíčové, neboť poté již bude moct následovat první ze šestice misí s astronauty.

NASA plánuje využít získaný čas navíc pro to, aby byla Mezinárodní vesmírná stanice co nejlépe připravena na přílet a dokování kosmické lodi. Problémy a odklady testovacího letu se Starlineru drží už od roku 2019, kdy během tehdejšího letu nastaly komplikace s řízením , které způsobily, že se nedostal na plánovanou oběžnou dráhu a musel se vrátit s nepořízenou zpět na Zemi . Další testovací let pak byl odkládán kvůli probíhajícím kontrolám a úpravám softwaru, který musel vyhovovat aktualizovaným požadavkům.