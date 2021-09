Křemíkové solid-state baterie od LG Energy ukazují možnou cestu

2, 3,

S křemíkovými akumulátory se na stránkách SHW nesetkáváme poprvé ( 1 4 ). Různé týmy ale zkoušejí různé přístupy, a tak se liší i jejich výsledky. Vše pramení zejména z toho, že křemík má řádově vyšší specifickou kapacitu než grafit (3590 mAh/g proti 372 mAh/g u grafitu). Právě grafit je typickým materiálem, z něhož jsou dnešní anody v akumulátorech. Křemík by sice mohl dovolit uložit výrazně větší množství energie, ale má obrovskou nevýhodu v tom, že při vybíjení a nabíjení baterií výrazně mění svůj objem a moc si nerozumí s tekutými elektrolyty. Právě to je pak příčinou velmi nízké výdrže. V LG Energy a na University of California San Diego nicméně přišli s nápadem, jak tato omezení obejít.

Zatímco mnoho týmů se snaží grafitovou anodu nahradit anodou z kovového lithia, zde využili křemík a nejde zdaleka jen o křemíkové příměsi. Zmizel grafit i drtivá většina pojiv a překvapivě nevyužívá nanočástic křemíku, ale jen mikročástic, což je také levnější. Takové řešení by ale bylo se standardním tekutým elektrolytem velmi nestabilní, a tak využili pevnou verzi na bázi sulfidů.

Při nabíjení akumulátoru vznikne mezi křemíkem a elektrolytem jakési rozhraní, přes které putují lithiové ionty z katody do anody, kde vytváří křemíko-lithiovou směs. Tato struktura se dalším nabíjením "prorůstá" přes celou anodu. Než ale začneme jásat, tak nezapomeňme, že je zde sice méně lithia než v plánovaných akumulátorech s anodou z kovového lithia, ale katoda je vcelku standardní NMC811, tedy z niklu, manganu a kobaltu. Výhodou takových článků by spíše než ekologické přínosy byla vyšší energetická hustota a pevný elektrolyt.



První testy ukazují, že si akumulátor zachová asi 80 % původní kapacity po 500 cyklech, což sice není žádný zázrak, ale už to směřuje k něčemu, co by mohlo být s dalším vývojem v budoucnu i použitelné. Otázkou také je, zda se tento tým (nebo jiné týmy) v budoucnu zaměří i na problematiku katody. Výsledky prezentovaného výzkumu tedy rozhodně nečekejte brzy (během následujících několika let) na trhu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: