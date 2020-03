Lidé zapínají staré počítače, jak ukázal nárůst podílu starších verzí Windows 10

Uprostřed března jsme se dozvěděli, že dle Microsoftu už systém Windows 10 využívá miliarda zařízení a nyní se můžeme podívat na to, jaké je další rozdělení dle jednotlivých verzí tohoto systému.

Nejvíce zařízení s Windows 10 tak dle zprávy od AdDuplex využívá rok starou verzi 1903, a to plná polovina. Druhý největší podíl už má nejmodernější verze 1909 z loňského podzimu a pak to jsou postupně verze 1809, 1803, 1709 a všechny starší mají 2,2 procenta. AdDuplex také zaznamenává rozšíření verzí pro Insidery, jež mají podíl 0,6 %.

Obvykle se přitom každý měsíc vidí to, jak se podíl starších verzí Windows 10 sníží ve prospěch nové, což byl i případ posledních měsíců a verze 1909. To samozřejmě nereflektuje ani tak zájem lidí, ale spíše fungování aktualizačního systému firmy Microsoft, který uvolňuje nové verze s využitím AI a dle toho, jakou konfiguraci má dané zařízení. Je pak dobře vidět, jak tento systém v roce 2018 změnil křivku značící nástup každé nové verze. V případě Windows 10 1809 ale šlo i o to, že ta byla ze začátku velice problémová a Microsoft musel její šíření na čas zcela zastavit , aby mohl opravit chyby.