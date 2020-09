Microsoft vysvětluje, proč nelze odinstalovat prohlížeč Edge

Podle Microsoftu totiž mnoho podpůrných aplikací vyžaduje nějakou webovou platformu a webový prohlížeč je tak naprosto nutnou podmínkou pro jejich fungování. Bez něj by prostě nefungovaly. Aby bylo zajištěno, že je v počítači alespoň jeden výchozí prohlížeč, není možné Edge odinstalovat. Pochopitelně má ale uživatel možnost nainstalovat si jiný prohlížeč a ten učinit výchozím místo Edge.

V tomto je potřeba uznat, že vysvětlení Microsoftu dává smysl. Vyhýbá se tak problému, že by uživatel odinstaloval úplně všechny prohlížeče. To by se mohlo stát snadno např. tehdy, když by uživatel odinstaloval Edge a pak by v rámci řešení problémů nebo aktualizace jiného prohlížeče odinstaloval i tento druhý, běžně používaný prohlížeč. V tu ránu by byl bez browseru. Aby byla zajištěna co nejlepší kompatibilita a výkon, Edge bude nadále aktualizován pomocí instalátoru nových verzí a update systému Windows. Microsoft navíc zdůrazňuje, že uživatelé mají plnou kontrolu nad tím, jaká data Edge importuje z jiných prohlížečů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: