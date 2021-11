Mobilní čip MediaTek Dimensity 9000 bude vyrábět TSMC 4nm procesem

MediaTek se vyšvihla mezi přední výrobce mobilních čipů, dokonce Dimensity 9000 5G, která bude prvním procesorem vyráběným pomocí 4nm procesu u TSMC. To by mělo zajistit i nízkou spotřebu při velmi vysokém výkonu. Ten by měla umožnit i nová architektura Společnostse vyšvihla mezi přední výrobce mobilních čipů, dokonce překonala Qualcomm (nyní má 40% podíl na trhu). Nyní uvádí novou vlajkovou loď, která bude prvním procesorem vyráběným pomocíu TSMC. To by mělo zajistit i nízkou spotřebu při velmi vysokém výkonu. Ten by měla umožnit i nová architektura ARMv9 . Nejvýkonnější jádro ARM Cortex-X2 zde poběží na frekvenci 3,05 GHz, další tři výkonná jádra Cortex-A710 poběží na stále hodně vysokých 2,85 GHz a výčet doplňují čtyři úsporná jádra Cortex-A510.

Procesor podporuje výkonné paměti LPDDR5x-7500 a najdeme zde také 10jádrové GPU ARM Mali-G710 (včetně podpory raytracingu přes Vulkan pro Android). Zapracovalo se také na výkonu pro algoritmy umělé inteligence, takže zde máme 6jádrové APU. Zajímavostí je také 18bitové HDR-ISP pro zpracování obrazu, které si poradí se třemi 4K HDR streamy najednou nebo jednou 320MPx kamerkou.

Mimo to tu najdeme podporu pro Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, zvládne 180Hz frekvenci displeje u Full HD+. 5G připojení by mělo zvládnout rychlost 7 Gbps v Sub-6GHz (mmWave není podporováno). První zařízení s novým procesorem by se měla objevit v prvním čtvrtletí nového roku.

Ceny souvisejících / podobných produktů: