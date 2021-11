MSI už chystá karty pro SSD s PCIe 5.0 a platformu Alder Lake-S

Dobře víme, že v příštím roce se objeví SSD určená pro rozhraní PCIe 5.0, jak nedávno potvrdila firma Phison vyrábějící populární kontrolery. Taková SSD přitom mají dokázat ihned saturovat v podstatě celou šířku nového rozhraní, což při využití čtyř linek znamená propustnost kolem 14 GB/s. Problém je, že tato SSD nebudeme moci napojit na linky procesorů Alder Lake-S, které jsou určeny právě pro úložná zařízení. Stačí se podívat na následující diagram.

Alder Lake-S totiž budou mít pro SSD či Optane stále ještě rozhraní PCIe 4.0, ovšem pro hlavní slot PCIe x16 už to bude příslušný počet linek rozhraní PCIe 5.0, které lze rozdělit na 2x 8 linek. Čili my si můžeme vystačit s osmi linkami pro grafiku, čímž by její výkon v případě využití PCIe 4.0 x8 moc utrpět neměl, neboť jde o stejnou propustnost jako při využití PCIe 3.0 x16. Zbylé linky PCIe 5.0 pak bude možné přesměrovat do druhého slotu, pokud to deska umožní, a do něj umístit tuto kartu.

Jedná se v podstatě o prostou redukci s aktivním chlazením, která nám umožní do velkého slotu zapojit M.2 SSD určené až pro PCIe 5.0. Škoda jen, že tu nejsou rovnou dvě pozice M.2 vzhledem k tomu, že karta bude pracovat s rozhraním PCIe 5.0 x8, čili zbylé čtyři linky tak v podstatě zahodíme.

Na druhou stranu, těžko lze očekávat, že si někdo pořídí rovnou dvě SSD pro PCIe 5.0 a pro starší modely budou mít desky dost jiných slotů. Další otázka je praktická využitelnost, respektive přínos takového úložiště, ale na to si už musí každý odpovědět sám. Pro běžného uživatele ale bude SSD pro PCIe 5.0 zatím spíše jen drahá a energeticky žravá zbytečnost, alespoň do té doby, než Microsoft či NVIDIA vyrukují se svými API DirectStorage RTX IO , která budou využitelná v praxi.

Jde tu samozřejmě především o hry a jejich podporu či schopnost pomocí zmíněných API ládovat do paměti GPU vysokými rychlostmi data z SSD, což se má projevit především značným zkrácením (či snad i vymizením) prodlev nahrávacích obrazovek a také bychom se neměli už (tak často) setkávat se sekáním her vlivem dočítání textur či jiných dat do paměti.

