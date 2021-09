Námitka Intelu ve věci porušení čínských FinFET patentů opět zamítnuta

Mikroelektronický institut spadající pod Čínskou akademii věd (IMECAS) obviňuje společnost Intel z porušení patentu týkajících se tranzistorů FinFET , přičemž tu jde o patent datovaný až do roku 2011 a o vyrovnání počítané v několika desítkách milionů dolarů. Ty by si Intel pochopitelně mohl dovolit zaplatit, přičemž aktuálně po něm IMECAS žádá asi 31 milionů USD (plus soudní výlohy), nicméně ten se u pekingského soudu brání, ale zatím ne příliš úspěšně. Zamítnuto bylo nyní i jeho šesté odvolání u čínského výboru, který měl za úkol přezkoumat daný patent, přičemž Intel zpochybňoval jeho platnost.

O zmíněných 31 milionů dolarů však ani tak nejde, jako spíše o požadavek IMECAS na zákaz prodeje procesorů Core v Číně, a to alespoň dočasný, dokud se obě strany nedohodnout na licenčních podmínkách. Čili Intel by v Číně mohl na nějakou dobu přijít o tržby z prodeje procesorů, přičemž otázka je, kterou stranu by to zabolelo více, a do budoucna by platil licenční poplatky zřejmě za všechny procesory využívající tranzistory FinFET.

Intel už vydal krátké vyjádření ohledně nejnovějšího rozhodnutí, proti kterému se dle svých slov rovněž odvolá a také čeká na soud, který má zvážit to, zda se dané patenty Intelu vůbec týkají. Firma přitom v celém sporu zaznamenala i úspěchy, když ve třech případech jí soud dal za pravdu, ale zbývá ještě jedenáct bodů, v nichž nebylo plně rozhodnuto. Asi tak nelze očekávat brzké rozuzlení tohoto případu. Intel se také dříve snažil částečně přesunout tento případ do jemu přátelštějšího prostředí a nechat patenty přezkoumat americkou USPTO (U.S. Patent and Trademark Office), ale ta sama odmítla mít s tímto případem cokoliv společného.

IMECAS navíc mezitím přišel s dalšími dvěma patenty, které Intel měl porušit ( CN 102386226 — '226 Patent) a ty se týkají konkrétně procesorů Core i3 a technologií použitých v rámci jejich MOSFETů. IMECAS si nyní přitom nárokuje právo požadovat zatím nespecifikovanou finanční náhradu, zatímco Intel uvádí, že se i proti těmto obviněním bude tvrdě bránit.



Intel se tak může ještě nějakou dobu odvolávat u komise zkoumající patenty a poté případ už zřejmě přejde k samotnému soudu, anebo může přijít také mimosoudní vyrovnání. Souběžně s tím probíhá také spor s VLSI , kde už jde přímo o miliardy a zmínit můžeme také žalobu ohledně zpožděného 7nm procesu

