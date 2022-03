NASA je připravena začít stavět SPHEREx pro mapování vesmíru

Na nejnovějších renderovaných snímcích vypadá SPHEREx v podstatě stále stejně, ovšem s tím rozdílem, že jeho fotonový štít už má kruhový a ne hexagonální tvar, čili jde v podstatě o několik soustředných kuželů. Na levé straně pak vidíme solární panel a veškerá další výbava je v hranatém modulu dole. Zmíněný fotonový štít, jak jej NASA označuje, bude mít v průměru až 3,2 metrů a poslouží pochopitelně k odstínění výbavy od tepla Slunce, což je zřejmé už jen z toho, že tu půjde o infračervené záření.

SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) je stejného kalibru jako TESS či ICON , čili patří do střední třídy a konkrétně do programu Explorers. NASA by měla na jeho misi vynaložit kolem půl miliardy dolarů, což je cena, která by se do nákladů za takový JWST schovala hned dvacetkrát.