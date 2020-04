NASA provedla poslední test Mars Helicopter před letem

Včera jsme informovali o tom, jak američtí výrobci čipů žádají federální vládu o to, aby jim umožnila dále fungovat a označila je jako nepostradatelné pro boj s koronavirem. Jeden z jejich důležitých argumentů zněl tak, že továrny pro výrobu čipů jsou ze své podstaty velice čisté prostředí, kde funguje účinná filtrace vzduchu, pracovníci se pohybují v ochranných oblecích a málokdy přichází do styku.

Dá se říci, že podobné je to v případě stavby vesmírných sond a jiných zařízení, kde se dbá na to, aby je lidé nekontaminovali a zkrátka jsou zde nežádoucí jakékoliv nečistoty. Čili i v tomto případě jsou inženýři dobře chráněni bez ohledu na nákazu, jak ukazuje i následující snímek z testu Mars Helicopter.

Na rozdíl od evropské mise ExoMars , která se přesunula na rok 2022, se tak stále počítá s letošním startem roveru Perseverance, i když je jasné, že to se může kdykoliv změnit, neboť koronavirus v USA se aktuálně bohužel spíše ještě "zahřívá". Také už víme, že se v USA zastavily práce na Vesmírném teleskopu Jamese Webba , takže se rozhodně nedá říci, že by celá NASA fungovala jako obvykle.

Přichází ale dobrá zpráva, která ukazuje, že nyní se na Perseverance ještě stále pracuje, respektive na Mars Helicopter, který bude součástí mise, ale spíše jen pro vyzkoušení technologie a možností, takže jako "volitelný doplněk". Na jeho základě ale bude moci NASA vyvíjet další modely, které už budou provádět i vědecký výzkum, zatímco Mars Helicopter bude mít za úkol především to, aby se vznesl a pokud možno nezřítil hned při prvním letu. Měl by to dokázat i vzhledem k velice řídké atmosféře, a to díky svému lehkému provedení v kombinaci se slabší gravitací. Dron opatřený kamerami ovšem může posloužit roveru alespoň k tomu, aby se mohl lépe rozhlédnout po okolí a následně i navigovat.

Příště, až se jeho rotory roztočí, bude to doufejme už na Marsu, neboť nyní mají za sebou poslední test. Ten nepředstavoval vzlet, protože pohonný systém musí být vyladěn už na atmosféru a gravitaci Marsu a při testu v našem běžném prostředí by jej NASA musela upravit. Proto se nyní rotory roztočily pouze na 50 RPM, tedy výrazně pomaleji, než bude třeba pro vzlet. NASA počítá s tím, že Mars Helicopter se vznese po dosažení otáček kolem 1900 RPM a její design umožní pracovat až při 2800 RPM. Výkonnostní rezerva by tak měla být více než dostatečná.

Závěrem testu v Jet Propulsion Laboratory je, že motor funguje správně a Mars Helicopter je připravena být namontována pod břicho roveru Perseverance. My můžeme doufat, že se jeho start v tomto roce povede, neboť pokud bude odložen, automaticky to bude na rok 2022, kdy se Mars opět přiblíží Zemi.

