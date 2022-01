Nastoupí nová RTX 3060 Ti s GA103? A proč by vůbec měla?

Můžeme jen hádat, proč NVIDIA vypustila na trh kartu GeForce RTX 3080 12GB , která nepředstavuje samostatné SKU, ačkoliv má oproti původní RTX 3080 jednak lépe vybavené GPU, širší paměťovou sběrnici, čili i vyšší propustnost pamětí a také 2 GB paměti navrch. Můžeme o ní uvažovat jako o takové "malé 3080 Ti" s výkonem i cenou obvykle na půli cesty mezi RTX 3080 a skutečnou RTX 3080 Ti. Nicméně českého zákazníka tato karta stejně zatím nemusí moc zajímat, protože na ni stejně jen těžko narazí.

Nyní tu ale máme na obzoru novou GeForce RTX 3060 Ti s GPU GA103, která může, ale nemusí dorazit s lepšími specifikacemi.

O GA103 už dobře víme a primárně jde o GPU pro mobilní RTX 3080 Ti , které nabízí maximálně 7680 CUDA jader. Jde tak o čip, který by mohl být využit i pro lepší verze karet RTX 3070 Ti, ale už v rámci ovladačů NVIDIA Studio se ukázalo, že to bude asi nová verze RTX 3060 Ti. Nyní se to samé ukazuje i dle nové betaverze aplikace AIDA64

Pokud by NVIDIA měla vypustit na trh GeForce RTX 3060 Ti s GPU GA103, znamenalo by to, že v tomto GPU bude aktivováno pouze 42 procent CUDA jader, pokud ovšem by měla zůstat výbava 4864 CUDA jako doposud. Dnešní verze této karty využívá GPU GA104, a to jeho "79procentní verzi".

RTX 3060 Ti s GA103 by tak využila neobyčejně osekané GPU, pokud zde ovšem NVIDIA neuplatní stejný přístup jako v případě 12GB verze RTX 3080. Čili RTX 3060 Ti může dorazit s lepším GPU a samozřejmě i vyšší reálnou cenou. A pokud se tato věc potvrdí, dalo by se snad mluvit o tom, že NVIDIA se snaží nenápadně šroubovat cenu grafických karet ku vlastnímu prospěchu? Možná ano, ovšem v takovém případě bychom očekávali, že původní verze začnou z trhu mizet, což se (zatím) neděje, spíše naopak na něm chybí nové verze. Nebudeme tak zbytečně paranoidní a spíše tento zmatek označme za způsob, jak s využitím omezených prostředků zasytit trh co možná nejvíce, ostatně i to NVIDII přináší rekordní tržby.

Na závěr můžeme přidat poznámku k vývoji cen karet GeForce na trhu, který je i nadále pozitivní. Ceny tak pokračují v poklesu, čili RTX 3060 jsou už dávno pod hranicí 20 tisíc korun, nyní se k ní už blíží i ceny RTX 3060 Ti a první RTX 3080 se už začínají propadat pod 35 tisíc.



