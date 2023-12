Nové Li-Ion LFP baterie čínského Zeekru: 500kW nabíjení a 83,7% využití objemu

Zeekr, která před pár týdny otevřela své evropské showroomy ve Švédsku a Nizozemí, přičemž už evropským zákazníkům dodala i první kusy Golden Battery. Jde o první vlastní typ akumulátoru, který společnost vyvinula, dosud se totiž spoléhala na externí partnery jako např. na firmu CATL. Její nový lithiový akumulátor disponuje

Přestože má spousta lidí dojem, že se technologie akumulátorů nikam neposouvají, zejména čínské společnosti nás neustále přesvědčují o opaku. Elektromobilka, která před pár týdny otevřela své evropské showroomy ve Švédsku a Nizozemí, přičemž už evropským zákazníkům dodala i první kusy elektromobilu Zeekr 001 , totiž představuje nový typ akumulátoru. Jde o první vlastní typ akumulátoru, který společnost vyvinula, dosud se totiž spoléhala na externí partnery jako např. na firmu CATL. Její nový lithiový akumulátor disponuje chemickým složením LFP , tedy relativně levným typem článků Li-Ion, který má výhodu v relativně nižším ekologickém dopadu než jiné typy, neobsahuje např. nikl, mangan a kontroverzní kobalt. Obvykle se také chlubí velmi vysokou životností a bezpečností, na druhou stranu to není moc slavné s energetickou hustotou a provozními vlastnostmi za nízkých teplot.

83,7 % svého objemu pro články. Když se podíváte na její strukturu, ani není divu. V případě Zeekru tato baterie vydržela 240 sekund v požáru o teplotě 700 °C, aniž by se sama vznítila či explodovala, normy přitom vyžadují 130 sekund. Ani při plném nabití se při deformaci nebo propíchnutí nevznítila. Z dalších zajímavých vlastností této 800V baterie je extrémně vysoké využití objemu. Zatímco dnes se běžné akumulátory v autech pohybují někde kolem 50-60% zastoupení článků v celém objemu akumulátoru (zbytek je obal, chlazení a další příslušenství) a CATL Qilin hovoří o 72% využití, Zeekr Golden Battery využívá dokonce. Když se podíváte na její strukturu, ani není divu.

Akumulátor se dokáže nabíjet se 4,5 C, což by teoreticky znamenalo nabití za 13,3 minuty, společnost pak hovoří o tom, že za 15 minut je možné nabít 500 km dojezdu. Baterie totiž podporuje až 500kW nabíjení (to logicky závisí i na množství energie). Vybíjení dokonce může dosahovat 16 C, to je ale v praxi u většiny elektromobilů až zbytečným luxusem (to znamená v kilowattech 16násobek toho, kolik baterie pojme energie v kWh). Nový typ by měl také snížit cenu na kWh o 14,8 % proti předchozím typům. Přesnou cenu neznáme, uvážíme-li ale strukturu cen LFP v Číně pro automotive, mohli bychom tu [teoreticky] hovořit o cenách okolo 90-95 USD/kWh na úrovni akumulátoru a cca 65-70 USD/kWh na úrovni článků. To jsou ale jen dohady.