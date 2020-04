NVIDIA a AMD si zabírají veškerou náhle uvolněnou 7nm kapacitu v TSMC

Dobře víme, že 7nm linky v TSMC brzy uvolní, pokud už to neudělala, společnost Apple a vedle toho jde i o HiSilicon a potažmo Huawei. Společně s navýšením kapacity výroby by to mělo znamenat velice slušný nárůst kapacity dostupný pro AMD, přičemž velký otazník je NVIDIA. O té se ve spojení se 7nm procesem TSMC ještě donedávna vůbec nemluvilo a měli jsme za to, že NVIDIA využije asi spíše služeb firmy Samsung.

Nyní se od DigiTimes opět dozvídáme, že právě a zvláště NVIDIA a AMD mají enormní zájem o 7nm výrobní kapacity firmy TSMC, která se může těšit na další růst tržeb a zisků. Má za tím stát právě dopad pandemie Covid-19, který snížil poptávku po určitém zboží (mobilní zařízení), a díky tomu se uvolnily kapacity v TSMC. To by se už v podstatě téměř nemělo týkat mobilních SoC firmy Apple, která je chce vyrábět od tohoto pololetí na 5nm procesu, ale k tomu nejsou bližší informace.

Zdroj tak mluví o náhlém nárůstu objednávek od AMD a NVIDIE, které tak nebyly dopředu plánované, a tak jde opravdu o rychlé zabrání neočekávaně uvolněných kapacit, které na tento rok byly už dávno zcela rozebrány. AMD je tak na dobré cestě stát se pro TSMC největším zákazníkem v případě 7nm procesu, aby předhonilo jak HiSilicon (který možná bude muset z kola ven), tak i Qualcomm.

Na samotném začátku tohoto roku byli největší zákazníci pro TSMC (7nm) v pořadí: Apple, HiSilicon, Qualcomm, AMD a Mediatek. První čtyři ale měli velice podobné podíly mírně nad 20 % a o AMD jsme se dozvěděli, že chce své objednávky v tomto roce zdvojnásobit na 30 tisíc waferů měsíčně. Vypadá to, že by to mohlo být ještě víc.

Otázka je, jak do toho spadá NVIDIA, která dříve nebyla vůbec zmíněna. Ta by si ale mohla zabrat část kapacit uvolněných firmou Apple a také nastoupit za HiSilicon, který možná bude ze spolupráce s TSMC tlakem Američanů zcela vystrnaděn. Pak už bychom mohli jen čekat na to, co s tím NVIDIA provede.

Rozhodně se pak ale nedá čekat, že Ampere nastoupí brzy a reálný je spíše závěr tohoto roku.

Ceny souvisejících / podobných produktů: