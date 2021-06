NVIDIA slíbila postavit v Británii superpočítač za více než 100 mil. USD

NVIDIA má velký zájem na akvizici firmy Arm založené právě ve Velké Británii, přičemž briské úřady se rozhodly, že tuto záležitost velice důkladně prošetří i s ohledem na otázky národní bezpečnosti. NVIDIA si přitom v poslední době sama zavařila představením procesorů Grace , které jsou založeny právě na architektuře ARM a značí jednoduše to, že NVIDIA na ni bude sázet i ve svém velice důležitém serverovém, AI a superpočítačovém byznysu, což přináší jen další pochybnosti o čistotě jejích úmyslů. Nedávno se přitom objevil i protinávrh společnosti Qualcomm , která chce vytvořit celé společenství firem, jež by do Armu investovaly a v němž by nikdo neměl navrch.

Nyní se tak dozvídáme, že NVIDIA chce ve Velké Británii investovat přes 100 milionů dolarů do stavby nového výkonného superpočítače, v čemž opravdu nelze nevidět spojitost se snahami přesvědčit britské regulátory ke schválení akvizice Armu.

Ostatně NVIDIA se netají tím, že jde o snahu ukázat svůj závazek britskému hi-tech průmyslu a vědě, ovšem o tom, že chce v britské Cambridge postavit nový superpočítač, víme už od loňského října, kdy se ale mluvilo o systému za přibližně 40 milionů liber (cca 56 mil. USD). My se ale dozvídáme, že nejde o něco jiného, ale stále o superpočítač pro Cambridge, jenž ale má být nakonec větší, výkonnější a také dražší.

Vzniknout by mělo celé superpočítačové centrum zvané Cambridge-1, které navíc Jensen Huang označuje jen jako začátek, jak informuje Reuters . Právě Huang uvedl, že tak půjde o nejsilnější britský superpočítač a že tamní vědci jsou z tohoto plánu nadšeni, ale více zatím neprozradil.

Nelze asi očekávat, že výkon systému v Cambridge-1 půjde už do řádu exa, i když je velice obtížné odhadovat, co dokáže NVIDIA za více než 100 milionů dolarů zajistit. Například IBM Summit, někdejší nejvýkonnější superpočítač světa, byl společně se Sierrou součástí kontraktu v hodnotě 325 milionů dolarů, čili Cambridge-1 by se rozhodně měl dostat do popředí žebříčku TOP500.

Záleží ale také na tom, kdy bude tento plán realizován a zda NVIDIA vůbec splní svůj slib i nezávisle na případném neschválení akvizice Armu.



