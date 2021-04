NVIDIA údajně může chystat nové protitěžební verze i starších GeForce Ampere

Kopite7kimi si není dle svého vyjádření zcela jistý, přičemž informace o novém čipu GA106-302 pro GeForce RTX 3060 přicházejí dle Igora Wallosseka od jistého tchaj-wanského výrobce karet. Čili zatím to nebudeme brát jako hotovou věc, nicméně dávalo by smysl, aby se NVIDIA neomezila pouze na upravené čipy GA106-300. Ostatně pokud může vcelku pohotově dostat na trh je, pak není žádný důvod, proč by po jejich boku nemohly dorazit také čipy jako GA102-302/202 a GA104-302/202.

Nové verze karet GeForce RTX 3090, 3080 a 3070 by mohly dorazit někdy po boku nové RTX 3060, čili někdy v průběhu příštího měsíce či snad v červnu. NVIDIA bude mít do té doby na trhu pro těžaře všechny dříve ohlášené těžební akcelerátory, čili CMP 30HX, 40HX, 50HX a 90HX, takže současně s nimi by mohly nastoupit upravené GeForce vyžadující nové ovladače s omezovačem výkonu těžby Etherea.

Dá se říci, že to by byl vcelku logický postup firmy, která se bude snažit na prodeji těžebního hardwaru sama vydělávat, jak jsme se dozvěděli nedávno přímo od CFO Collette Kress , dle níž bude NVIDIA dodávat akcelerátory CMP těžařům a specializuje se hlavně na větší firmy.

Co by to ale mohlo znamenat pro trh? Jistě ne okamžitou dostupnost GeForce Ampere za příznivé ceny. Vysokými cenami a malou dostupností tlumený zájem hráčů po nové grafice je jednak obrovský a pak se také na kartách nedá těžit jen Ethereum. Bitcoin s sebou nahoru táhne i jiné měny, ovšem je pravda, že první a jasnou volbou je právě Ethereum, na něž se specializuje řada firem a farem.

Je tak pravděpodobné, ve by světě stoupla poptávka po původních verzích GeForce Ampere, jejichž hodnota by byla vyšší než v případě nových verzí, a to samozřejmě v tom případě, že ochrana nebude prolomena. To si v případě RTX 3060 způsobila sama NVIDIA tím, že dala k dispozici ovladače bez omezovače výkonu těžby, čili ochrana karet jako taková prolomena nebyla a těžko říci, zda vůbec někdy bude. Jisté ale je, že pokud skutečně přijdou nové verze GeForce RTX 3090, 3080 a 3070, budou se o to těžaři snažit ještě usilovněji a také se mohou snažit z lidí různými způsoby vylákat jejich karty

Můžeme také čekat na konec května, kdy NVIDIA zveřejní čísla o svém prvním kvartálu fisk. roku 2022, který končí s letošním dubnem. Možná že uvede i to, jaké tržby jí skutečně přinesly akcelerátory CMP HX (v plánu je cca 150 mil. USD) a především jaký je předpoklad pro další čtvrtletí. Nebudeme totiž naivní, abychom si nemysleli, že výroba CMP HX neomezuje výrobu klasických GeForce. I kdyby NVIDIA pro každý jednotlivý CMP HX využila GPU, které se na GeForce skutečně nedá použít, stále tu je pouzdření čipů a nezbytné substráty, MOSFETy, paměti, PCB, SMD součástky a celkové výrobní kapacity, které tvoří jeden soudek, z nějž se bere i pro grafické karty a zásob v tomto soudku je aktuálně málo.



