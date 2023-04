OPPO údajně také pracuje na vývoji 300W nabíjení telefonů

OPPO, která má podle posledních úniků pracovat na vývoji technologie SuperVOOC, jejíž max. výkon nabíjení by měl vzrůst až na 300 W.

Závody v co nejrychlejším nabíjení mobilních telefonů pokračují. Realme počátkem roku uvedlo model GT Neo 5 s podporou 150W i 240W nabíjení (k dispozici jsou dva různé modely), v březnu pak značka Redmi ukázala dokonce koncept 300W nabíjení , co už překračuje standardy USB-C rozhraní, které by mělo končit právě na oněch 240 W. Později se ukázala společnost Infinix, která uvedla systém 260W drátového a 110W bezdrátového nabíjení. A nyní tu máme společnost, která má podle posledních úniků pracovat na vývoji technologie, jejíž max. výkon nabíjení by měl vzrůst až na

Tyto neoficiální zprávy hovoří o tom, že telefon s touto technologií má dostat akumulátor o kapacitě 4450 mAh (typicky 4600 mAh). Více informací zatím není známo, každopádně se dá očekávat, že s takto rychlým nabíjením by se nabití úplně prázdného akumulátoru do 100 % mohlo odehrát za zhruba 5 minut plus minus pár desítek sekund.

Otázkou zůstává, kdy se ke zvýšení nabíjecí rychlosti odhodlají společnosti Apple a Samsung. Obě dvě ve většině případů končí na pouhých 25 W. Apple to ta má i u nejdražších modelů, v případě Samsungu to platí např. i pro základní Galaxy S23, až verze S23+ a S23 Ultra mají alespoň 45 W (když zakoupíte dostatečně rychlý adaptér).