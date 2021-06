Podezření se nepotvrdilo, drony DJI možná budou znovu létat pro vládu USA

DJI. Její drony byly staženy z nasazení ve vládních službách kvůli podezření z toho, že by mohly zasílat data zpět čínské vládě (podobně to nedávno udělala i Čína směrem k USA, kdy

Boj mezi USA a Čínou se rozhořel zejména v době, kdy byl v USA u moci Donald Trump. Bany významně ovlivnily např. působení společnosti Huawei, ale dotkly se i mnoha jiných čínských firem včetně společnosti. Její drony byly staženy z nasazení ve vládních službách kvůli podezření z toho, že by mohly zasílat data zpět čínské vládě (podobně to nedávno udělala i Čína směrem k USA, kdy zakázala vjezd Teslám do vojenských areálů kvůli podezření, že šmírují pomocí kamer pro jízdní asistenty). Společnost DJI to nepřekvapivě popřela , nicméně později se dostala dokonce na černou listinu , která zakazovala nákup součástek z USA. Podobný problém postihl také výše zmíněný Huawei, jehož tržní podíl se od té doby propadá, a firmu tak postupně téměř likviduje.

Nicméně už loni proběhl nezávislý audit, který zveřejnil výsledky, že nebyl nalezen žádný důkaz o tom, že by se citlivá data zasílala zpět do Číny. V letošním květnu pak byla zveřejněna i část oficiálního auditu a ani ten nepotvrdil, že by firmware dronů DJI obsahoval nějaký záškodnický kód, a doporučil tak nasazení dronů DJI zpět do aktivní služby i pro vládní účely. Konkrétně jde o dva typy dronů DJI, které vláda používala, což může, ale současně nemusí znamenat, že se to týká i jiných modelů. To, zda se ale skutečně vrátí do služby a bude schváleno jejich nasazení na základě výsledků auditu, se teprve uvidí.

