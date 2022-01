Prezentace AMD, NVIDIE a Intelu na CES 2022: sledovat můžete zde

Dnes už na veřejnost unikly nějaké materiály, z nichž jsme mohli zjistit, že grafické karty Intel Alchemist na trh asi přijdou dříve, než jsme očekávali, že 7nm procesor AMD s V-Cache bude asi pouze jeden a ještě k tomu na sebe nechá čekat a také už byly poodhaleny 6nm grafické čipy Radeon . Co dalšího tu bude, to už necháme na oficiálních prezentacích našich těžkých vah na trhu s PC hardwarem a povíme si jen o tom, co by to mohlo být.