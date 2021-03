Programátor rozběhal těžbu Etherea na Apple M1, nemá to však smysl

Pokud bychom nepočítali elektřinu, znamenalo by to výdělek jen cca 0,16 USD denně (cca 3,45 Kč), tedy 58 USD za rok (1250 Kč). To by znamenalo teoretickou návratnost za více než 17 let (prakticky by se to nikdy nevrátilo, neboť stejný výkon by za pár let znamenal mnohem nižší výdělky). A když započítáme ještě elektřinu navíc, pak už je to úplný nesmysl. Většího smyslu by to nemělo ani na high-endových M1X . Možná až Apple vyvine GPU, která budou mít stovku jader, ale otázkou je, zda by je také "balil" do jednoho procesoru jak M1.