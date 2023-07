Proslýchá se, že Nvidia chce bránit výrobcům v produkci karet s Intel GPU

Situací, kdy nějaký výrobce požadoval od svých partnerů exkluzivitu, jinak jim zrušil slevy, nebo úplně přestal dodávat komponenty, nejsou ani ve světě IT ničím výjimečným. Dlouho se to vytýkalo např. Intelu v jeho postoji k AMD, kdy po výrobcích počítačů v jejich sestavách vyžadoval exkluzivně jen své procesory. Nyní je to podle neoficiálních informací právě Intel, kdo stojí na druhé straně barikády. Proslýchá se totiž, že nyní je to Nvidia, která svým partnerům brání, aby vyráběli grafické karty s čipy Intelu. Ten totiž brzy přijde s novou generací Battlemage a jak ukazuje situace ohledně cen, velikosti grafických pamětí i značně se zlepšujících ovladačů u dnešní generace Arc, může jít už o karty, kdy by se Nvidia mohla začít trochu bát.



Výkony Intelu jsou už i stávající generace v mainstreamu a low-endu dost solidní, cena také není zrovna nejhorší a Intel nabízí i verze s velkou pamětí (např. A770 s 16GB pamětí). Tyto neoficiální informace hovoří o tom, že Nvidia by mohla firmám, které se rozhodnou nabízet i karty Intelu, omezit nebo úplně pozastavit dodávky čipů pro karty GeForce. I když toto nemáme potvrzeno, nebylo by to poprvé, co se něco takového stalo, a ostatně není to zas až tak dávno, co byl v roce 2018 spuštěn nechvalně známý GeForce Partner Program (GPP), který byl kvůli obrovské negativní odezvě za pár týdnů zrušen