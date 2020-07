První Mac s procesorem ARM by měl být MacBook s čipem A14X

Společnost Apple ohlásila velice slušné výdělky za druhé letošní čtvrtletí, ale ještě dříve jsme se dozvěděli, že do dvou let se zcela odřízne nejen od Intelu, ale také od AMD či potažmo NVIDIE. Je zřejmé, že už nyní musí mít něco reálného v ruce, na čem pracovala v posledních letech a že vývoj SoC pro Macy už dávno probíhá. Není tak ani divu, že se dozvídáme o údajně prvním notebooku MacBook, který bude založen na čipu s architekturou ARM, a to konkrétně na A14X.

Apple dosud nabídl pouze Developer Transition Kit (DTK) ve stylu Mac Mini, což je počítače určený pro vývojáře a založený na SoC A12Z Bionic, 16 GB RAM a 512GB SSD, který byl také hned otestován, i když kvůli dva roky starému čipu a emulaci Apple Rosetta 2, přes níž běžely benchmarky, nebyl výkon zrovna oslnivý. S přihlédnutím k těmto handicapům to ale není vůbec špatné.

První počítače s čipy ARM, které budou komerčně dostupné, by ale měly využít už mnohem modernější hardware a na trh se mají dostat už tento rok, čili není nemožné, aby se na světlo světa dostaly přinejmenším jejich specifikace. A ty mají být dle MacWorld a jeho zdroje následující:

A14X SoC

RAM 8GB, 16GB



SSD 256GB, 512GB, (1TB)



12palcový Retina displej



výdrž na baterie mezi 15 a 20 hodinami



720p Facetime HD kamera



jeden port USB-C



Hmotnost pod 1 kg



4. generace klávesnice Butterfly

cena od 799 USD

Co ale není dosud jasné, je to, jaký výkon lze od použitého SoC očekávat, ovšem půjde o velice moderní 5nm čip tvořený v továrnách TSMC a o takové technologii se nám může ve světě PC zatím jen zdát, neboť ani AMD a ani Intel se k ní ještě nějaký ten pátek nedostanou. AMD čeká ještě jedna 7nm generace a až po ní nastoupí první 5nm procesory a Intel se chystá vypustit na trh své 10nm mobilní procesory další generace (Tiger Lake), které ale nejspíše nebudou vůbec špatné. A samozřejmě neplatí, že je nanometr jako nanometr, ovšem aby se Intel vyrovnal 5nm technologii firmy TSMC, potřeboval by už mít k dispozici svůj 7nm proces a to nemá a do konce roku 2022 ani mít nebude.

Co se týče uvedení nového MacBooku na trh, vyhlížet můžeme 27. říjen s dostupností krátce poté.

Ceny souvisejících / podobných produktů: