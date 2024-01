První úspěšný test britské laserové zbraně DragonFire proti vzdušným cílům

Vývoj laserových zbraňových systémů LDEW (Laser Directed Energy Weapon) v posledních letech nabral na významu s ohledem na to, jak se pro různé útoky využívají čím dál tím menší a levnější drony, které je buď problematické, nebo příliš nákladné (nebo kombinace obojího) zneškodňovat dosavadními obrannými zbraňovými systémy v podobě rotačních kanónů nebo raket. Laserové zbraně mají oproti nim díky svému odlišnému principu především tyto výhody:

Na druhé straně tu máme u laserových zbraní nevýhody v podobě nutnosti přímé viditelnosti, snížení účinnosti v případě nepříznivého počasí a otázku potřebného výkonu, aby laserový paprsek dokázal svůj cíl skutečně zneškodnit, s čímž jsou spojeny odpovídající energetické nároky podle typu objektu - na obranu proti malým dronům stačí výrazně nižší výkon, než jaký je potřeba na obranu proti raketám (a záleží i na typu raket), nebo dokonce letadlům. A teď už se podívejme na to, co se vlastně stalo nového.

- britský laserový systém DragonFire, zdroj obrázku: GOV.UK -

Britský ministr obrany Grant Shapp k tomu dodal:

"This type of cutting-edge weaponry has the potential to revolutionise the battlespace by reducing the reliance on expensive ammunition, while also lowering the risk of collateral damage."

"Investments with industry partners in advanced technologies like DragonFire are crucial in a highly contested world, helping us maintain the battle-winning edge and keep the nation safe."

Grant Shapp | CZ překlad:

"Tento typ nejmodernějších zbraní má potenciál způsobit revoluci v bitevním prostoru snížením závislosti na drahé munici a zároveň snížením rizika vedlejších škod."

"Investice s průmyslovými partnery do pokročilých technologií, jako je DragonFire, jsou ve vysoce konkurenčním světě klíčové, jelikož nám pomáhají udržet náskok na bojišti a udržet národ v bezpečí."