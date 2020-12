Qualcomm naznačuje, že díky Apple M1 se zdá být W10 pro ARM správným krokem

ARM na desktopu budoucnost a přisuzují ji jen mobilní sféru. Jak ale naznačují události poslední doby, naopak je to architektura x86 a její 64bitová verze x64, která by se mohla bát o své místo na slunci. Díky energetické efektivitě si architektura ARM čím dál častěji razí svou cestu i do serverů. Na desktopové procesory x86/x64 tak ARM tlačí zespodu z mobilní smartphonové a tabletové sféry, začíná i seshora z té serverové. Tam je to zatím naprosto minoritní záležitost, ale podíl se postupně zvětšuje. Mimochodem, na ARMu je založen i Qualcomm už dva roky dodává své procesory Windows 10 pro ARM, kterému dosud nebyla přisuzována žádná významnější vážnost. Sázka na tento systém se ale dle Qualcommu přeci jen asi vyplatí.

Mnoho lidí nevidí v architektuřena desktopu budoucnost a přisuzují ji jen mobilní sféru. Jak ale naznačují události poslední doby, naopak je to architektura x86 a její 64bitová verze x64, která by se mohla bát o své místo na slunci. Díky energetické efektivitě si architektura ARM čím dál častěji razí svou cestu i do serverů. Na desktopové procesory x86/x64 tak ARM tlačí zespodu z mobilní smartphonové a tabletové sféry, začíná i seshora z té serverové. Tam je to zatím naprosto minoritní záležitost, ale podíl se postupně zvětšuje. Mimochodem, na ARMu je založen i nejvýkonnější superpočítač na světě . A poslední dobou to jde i ze strany z mobilní notebookové sféry.už dva roky dodává své procesory Snapdragon 8cx na architektuře ARM pro notebooky a tablety. Ty využívají operačního systému, kterému dosud nebyla přisuzována žádná významnější vážnost. Sázka na tento systém se ale dle Qualcommu přeci jen asi vyplatí.

Paradoxně se o to přímo nezasadil ani Qualcomm, ale ani Microsoft. Vzpruha systému má přijít úplně odjinud, od společnosti Apple, která ho ani nehodlá používat. I když to zástupci Qualcommu přímo neřekli, naznačili, že se před měsícem potvrdilo, že sázka na Windows na Snapdragonu byla dobrá a že byla potvrzena správnost toho, co dělali v minulých letech.

Za vše může procesor Apple M1 , který dotáhl architekturu ARM i na notebooky Apple MacBook a pravděpodobně je dostane i na iMac a Mac Pro. Tím pádem by architektura x86/x64 dostala vážného konkurenta na stejné úrovni a Apple M1 by potvrdil, že ARM má své místo i v desktopu a ne jen mobilní sféře u smartphonů a podobných zařízení. Vývoj aplikací pro macOS na ARMu by pak mohl pomoci i vývoji aplikací pro Windows na ARMu. Takovou oklikou by vlastně Apple měl pomoci Qualcommu a systému Windows 10 pro ARM. Tak uvidíme, jak se situace vyvine.

