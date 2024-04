Redwood vylepšuje recyklaci Li-Ion: 95% efektivita a nižší environmentální dopady

recyklace lithiových baterií se ještě neprovádí, faktem je, že třeba moderní iPhony už dnes Redwood Materials už nějaký ten pátek spolupracuje s automobilkami

Přestože si stále mnoho lidí myslí, žese ještě neprovádí, faktem je, že třeba moderní iPhony už dnes mají v Li-Ion bateriích recyklované materiály z vysloužilých akumulátorů a po celém světě už pracují recyklační centra, která nejenže provádí první fázi recyklace, jež je v podstatě rozebráním baterií a výstupem je např.hliník a černá hmota z článků, ale i ty, které provádí fázi druhou, tedy zpracování oné černé hmoty na materiály, které se dají znovu použít v nových bateriích (např. nikl, kobalt,...). Např. společnostuž nějaký ten pátek spolupracuje s automobilkami Ford , Volvo nebo Toyota , loni zveřejnila i zajímavé statistiky o zpracovaných akumulátorech . Nyní představuje další zajímavá čísla z provozu v Battery Materials Campus v Nevadě.

Továrna dokáže z akumulátorů pomocí vylepšeného procesu hydrometalurgie získat zpět 95 % lithia a další prvky, jako je již zmíněný nikl nebo kobalt pro katody, výstupem z centra je také grafit pro anody. Její současná kapacita činí 40 tisíc tun (cca 15-20 GWh ročně). Tato čísla k sobě ale moc nesedí, 40 tisíc tun akumulátorů by mělo být cca 5-7 GWh, a být to v článcích, tak můžeme mluvit tak 7-10 GWh. Vezměme tedy to horší číslo, ať nejsme moc optimističtí. Pak můžeme říci, že se zde zpracuje tak 80-100 tisíc akumulátorů z elektromobilů ročně. To se může zdát jako málo, ale ve skutečnosti by to zvládlo za rok zrecyklovat všechny elektromobily, které se v USA prodaly v roce 2016. A dnes se rozhodně akumulátory z 8 let starých EV ve velkém množství recyklovat nebudou. Vzhledem k životnosti by mělo stačit, když kapacita recyklace bude tak 15-20 let za prodeji elektromobilů, možná i více (akumulátory se po vyražení z aut často používají druhotně v úložištích).

Zatímco těžba, extrakce a doprava se na materiál pro výrobu katody podílí na 30 % výsledných emisí, při recyklaci u Redwoodu je to jen 5 %. U recyklace se často zmiňuje to, že vyžaduje také energii a způsobuje další znečištění. To je pravda, zásadní otázkou ale je, nakolik je to lepší (nebo horší) než vytěžit nové materiály. Společnosti Redwood se povedlo ve srovnání s celým těžebním kolečkem snížit požadavky na energii o 80 %, spotřebu vody o 80 % a snížit emise CO2 o 70 %. Kalcinace zde využívá teplotního rozkladu bez přístupu vzduchu, což eliminuje vypouštění emisí jako NOx, CO, SO2 a pevných částic PM2.5. Navíc se k napájení tohoto procesu využívá zbytková energie z vysloužilých akumulátorů, které později půjdou k recyklaci, a také při ní nevznikají tekuté odpady.