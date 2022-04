Senátoři brojí proti akvizici firmy Activision, co jim vadí?

Jde tu konkrétně o námitky tří demokratických senátorů a jednoho nezávislého, jímž je známý neúspěšný kandidát na amerického prezidenta Bernie Sanders. Ti si myslí, že spojením Microsoftu a Activisionu může být podkopána snaha zaměstnanců pohnat k zodpovědnosti viníky v případech sexuálního obtěžování.

Konkrétně se pak daným senátorům nelíbí, že Robert Kotick, aktuální CEO Activisionu , má ve své pozici zůstat až do doby, než bude celá transakce uzavřena a až poté bude odejit. To znamená, že Kotick může u kormidla zůstat ještě přibližně rok a senátoři si nemyslí, že to pomůže zdravé kultuře v jeho společnosti. Krom toho je tu ještě otázka dopadu "konsolidace hi-tech průmyslu" a celkového dopadu na pracovní sílu.