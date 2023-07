Sociální síť Meta Threads má 100 milionů uživatelů, je mezi nimi i ElonJet

Sociální síťmá pod vedením Elona Muska (a nyní Lindy Yaccarino ) nemalé problémy. Ten se jí snaží finančně udržet při životě, to ale přináší také spoustu kontroverzních kroků, který ze sítě vyhání zadavatele reklamy i uživatele. Hovoří se o tom, že síť měla loni 240 milionů denně aktivních uživatelů, nicméně nyní by toto číslo mělo být o cca 11 % nižší, tedy se pohybovat někde okolo 215 milionů. Pro síť je to problém ještě z toho důvodu, že společnostvytvořila konkurenční platformu, která se snaží využít špatné situace Twitteru a přebrat jí uživatele. Bohužel pro Twitter se to Metě opravdu velmi dobře daří. Dostala se totiž na 100 milionů uživatelů za méně než 5 dní, čímž překonala rekord ChatGPT, který na to potřeboval 2 měsíce.